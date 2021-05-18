Умер администратор Динамо Александр Чубаров

Специалист скончался на 79-м году жизни

  • 18.05.2021 09:32
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Умер администратор Динамо Александр Чубаров
© dynamo.kiev.ua. Александр Чубаров

На 79-м году жизни скончался многолетний администратор ФК «Динамо» (Киев) Александр Чубаров.

От имени клуба соболезнования родным и близким выразил президент «Динамо» Игорь Суркис.

«С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Александра Федоровича Чубарова, выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким.

Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому «Динамо». Александр Федорович стал администратором первой команды еще в 80-х годах и внес ценный вклад в развитие и успехи «бело-синих».

Организаторские способности Александра Чубарова, его глубокое знание футбола и всех спортивных процессов высоко ценили в клубе. Наш великий тренер Валерий Васильевич Лобановский долгие годы доверял решение сложных вопросов и задач именно администратору Чубарову.

Вместе со всей динамовской семьей выражаю глубокую печаль и искренние соболезнования по поводу этой невосполнимой утраты.

Игорь Суркис

Президент ФК «Динамо» (Киев)».

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Источник — ФК Динамо Киев

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