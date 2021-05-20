Джанлуиджи БУФФОН: «Идеальный финал»

43-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял участие в финале Кубка Италии, где его команда обыграла «Аталанту» со счетом 2:1.
«Идеальный финал», — подвел игрок итоги поединка.
Буффон вышел на поле в основном составе «Ювентуса» и провел полный матч. Ранее сообщалось, что по завершении сезона футболист покинет туринский клуб.
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