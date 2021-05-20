Криштиану РОНАЛДУ: «Я очень рад выиграть еще один титул с Ювентусом»

36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями о победе над «Аталантой» (2:1) в финале Кубка Италии.

«Я очень рад выиграть еще один титул в этом замечательном клубе! Вперед, Ювентус!», — написал Криштиану после матча.

Роналду вышел на поле в стартовом составе «Ювентуса» и провел полный матч.