Криштиану РОНАЛДУ: «Я очень рад выиграть еще один титул с Ювентусом»

36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями о победе над «Аталантой» (2:1) в финале Кубка Италии.
«Я очень рад выиграть еще один титул в этом замечательном клубе! Вперед, Ювентус!», — написал Криштиану после матча.
Роналду вышел на поле в стартовом составе «Ювентуса» и провел полный матч.
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