Малиновский – 2-й игрок в истории Аталанты, который забивал в финале Кубка

И первый с 1963 года

  • 19.05.2021 23:08
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Малиновский – 2-й игрок в истории Аталанты, который забивал в финале Кубка
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский сравнял счет в финале Кубка Италии по футболу, поразив ворота «Ювентуса» (1:1 после первого тайма).
 
Таким образом, украинец стал всего вторым игроком бергамасков, который забивал в финалах Кубка Италии. Первым был Анджело Доменгини, который отличился хет-триком в 1963 году против «Торино» (3:1).
 
Это был единственный титул «Аталанты» в рамках внутренних соревнований. После этого команда из Бергамо еще трижды играла в финале Кубка Италии, но каждый раз проигрывала всухую.

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Источник — Sport.ua

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