Малиновский – 2-й игрок в истории Аталанты, который забивал в финале Кубка

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский сравнял счет в финале Кубка Италии по футболу, поразив ворота «Ювентуса» (1:1 после первого тайма).



Таким образом, украинец стал всего вторым игроком бергамасков, который забивал в финалах Кубка Италии. Первым был Анджело Доменгини, который отличился хет-триком в 1963 году против «Торино» (3:1).



Это был единственный титул «Аталанты» в рамках внутренних соревнований. После этого команда из Бергамо еще трижды играла в финале Кубка Италии, но каждый раз проигрывала всухую.