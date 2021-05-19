Источник: Суркис не хочет подписывать заявление об уходе Михайличенко

В столичном клубе кипят страсти

  • 19.05.2021 22:42
  • 3311 просмотров
  • 4 комментария
Источник: Суркис не хочет подписывать заявление об уходе Михайличенко
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко и Игорь Суркис

Киевское «Динамо» официально еще не завершило сотрудничество со спортивным директором клуба Алексеем Михайличенко.
 
По информации источника, президент «Динамо» Игорь Суркис пока что не подписал заявление об уходе, которое ему передал Алексей Михайличенко.
 
Учитывая новое возможное место работы Михайличенко на одной из должностей в УАФ, в столичном клубе посчитали, что не хотели бы видеть функционера в недружественной клубу организации, поэтому предпринимают попытки удержать Михайличенко в столичном клубе. Не исключено, что на некоторое время Михайличенко уйдёт в отпуск, а потом клуб и специалист вернутся к этому вопросу.
 
Ранее сообщалось, что Михайличенко решил покинуть ФК «Динамо » и перейти на работу в Украинскую ассоциацию футбола. Новым спортивным директором столичного клуба, в свою очередь, должен был стать Владимир Бессонов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 19.05.2021 23:23
    0
    D.Lanskoy, 19.05.2021 22:55
    Согласен, мутная какая-то история. Зачем они так цепляются за "своих"?
    Я думаю дело в бабках. Подписан конракт, его нужно выполнять. Если хочешь уйти, то плати неустойку или договаривайся.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.05.2021 23:15
    0
    Заголовок звучит нелепо словно с совкового предприятия
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 19.05.2021 22:55
    +1
    Муґунот Уух, 19.05.2021 22:47
    не хотели бы видеть функционера в недружественной клубу организации（с）
    а с другой стороны свой среди чужих - неплохо
    Согласен, мутная какая-то история. Зачем они так цепляются за "своих"?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.05.2021 22:47
    +4
    не хотели бы видеть функционера в недружественной клубу организации（с）
    а с другой стороны свой среди чужих - неплохо
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.05.2021 22:47
    +4
    не хотели бы видеть функционера в недружественной клубу организации（с）
    а с другой стороны свой среди чужих - неплохо
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 19.05.2021 22:55
    +1
    Муґунот Уух, 19.05.2021 22:47
    не хотели бы видеть функционера в недружественной клубу организации（с）
    а с другой стороны свой среди чужих - неплохо
    Согласен, мутная какая-то история. Зачем они так цепляются за "своих"?
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 19.05.2021 23:23
    0
    D.Lanskoy, 19.05.2021 22:55
    Согласен, мутная какая-то история. Зачем они так цепляются за "своих"?
    Я думаю дело в бабках. Подписан конракт, его нужно выполнять. Если хочешь уйти, то плати неустойку или договаривайся.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.05.2021 23:15
    0
    Заголовок звучит нелепо словно с совкового предприятия
    Ссылка
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