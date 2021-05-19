Источник: Суркис не хочет подписывать заявление об уходе Михайличенко

Киевское «Динамо» официально еще не завершило сотрудничество со спортивным директором клуба Алексеем Михайличенко.



По информации источника, президент «Динамо» Игорь Суркис пока что не подписал заявление об уходе, которое ему передал Алексей Михайличенко.



Учитывая новое возможное место работы Михайличенко на одной из должностей в УАФ, в столичном клубе посчитали, что не хотели бы видеть функционера в недружественной клубу организации, поэтому предпринимают попытки удержать Михайличенко в столичном клубе. Не исключено, что на некоторое время Михайличенко уйдёт в отпуск, а потом клуб и специалист вернутся к этому вопросу.



Ранее сообщалось, что Михайличенко решил покинуть ФК «Динамо » и перейти на работу в Украинскую ассоциацию футбола. Новым спортивным директором столичного клуба, в свою очередь, должен был стать Владимир Бессонов.