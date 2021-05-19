Воспитанник Шахтера планирует вернуться из Армении в УПЛ

Сергей Вакуленко полтора года играет за команду «Арарат-Армения»

  • 19.05.2021 20:45
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Воспитанник Шахтера планирует вернуться из Армении в УПЛ
© ФК Арарат-Армения. Сергей Вакуленко

Украинский защитник Сергей Вакуленко, который играет за команду «Арарат-Армения», вскоре может сменить клубную прописку.

Воспитанник «Шахтера» выступает в чемпионате Армении последние полтора года. Арарат-Армения в текущем национальном чемпионате идет на 2-м месте, отставая от лидера, клуба «Ноа», на 3 очка за два тура до финиша.

В услугах 27-летнего Вакуленко заинтересованы клубы УПЛ, и уже ближайшим летом Сергей может вернуться в Украину. За полтора сезона в Армении он провел 25 матчей и забил 4 гола.

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Источник — Footboom

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