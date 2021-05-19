ФОТО. Как выглядит стадион, на котором Аталанта и Ювентус сразятся за Кубок

Встреча начнется в 22:00 по Киеву

  • 19.05.2021 19:52
  • 1941 просмотр
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ФОТО. Как выглядит стадион, на котором Аталанта и Ювентус сразятся за Кубок
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19-го мая, состоится поединок финального поединка Кубка Италии, в котором сразятся «Аталанта» и «Ювентус». Матч пройдет в Реджо-Эмилии (Италия), на поле стадиона «Мапеи».
 
Отметим, что на данной арене свои домашние поединки играют «Сассуоло» и «Реджана».
 
Начало встречи в 22:00.

Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч финала Кубка Италии

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

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