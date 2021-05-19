Луческу рассказал, почему отказался от Кадири

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему не стал использовать ганца Мохаммеда Кадири на позиции центрального защитника в столичной команде.
«Отказался от Кадири, потому что у меня был печальный опыт с Тарибо Уэстом в «Интере». Когда игроки из Африки играют на позиции центрального защитника, у них отсутствует соответствующая позиционная координация. В большей мере, не у всех, конечно, но большинство допускают большое количество ошибок, что потом влияет на результат», – сказал Луческу.
Отметим, что в начале сезона наставник киевлян испытывал дефицит кадров в защитной линии, но все равно отправил Кадири в аренду.
Источник — FootballHub
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