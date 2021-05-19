ВИДЕО. Луческу сделал прививку от коронавируса

75-летний главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу сделал прививку от коронавируса.

Специалист прошел медицинскую процедуру в Румынии, где он находится на отдыхе после сезона. Повторную прививку через определенный срок Луческу также сделают в Румынии.

Под руководством Луческу в сезоне 2020/2021 киевское «Динамо» выиграло чемпионат Украины, а также завоевало Кубок и Суперкубок Украины.