ВИДЕО. Луческу сделал прививку от коронавируса

Главный тренер «Динамо» прошел медицинскую процедуру в Румынии

  • 19.05.2021 16:52
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ВИДЕО. Луческу сделал прививку от коронавируса
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

75-летний главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу сделал прививку от коронавируса.

Специалист прошел медицинскую процедуру в Румынии, где он находится на отдыхе после сезона. Повторную прививку через определенный срок Луческу также сделают в Румынии.

Под руководством Луческу в сезоне 2020/2021 киевское «Динамо» выиграло чемпионат Украины, а также завоевало Кубок и Суперкубок Украины.

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Источник — YouTube

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