Шахтер хотел продать Коноплянку в Бешикташ. Игрок запросил много денег

В начале сезона-2020/21 турецкий «Бешикташ» был заинтересован в подписании вингера «Шахтера» и сборной Украины Евгения Коноплянки.

«Шахтер» также очень хотел продать хавбека, однако, как сообщают турецкие источники, сделка не состоялась из-за запросов игрока. По-видимому, Коноплянка запросил чересчур много денег у стамбульцев.

В итоге «Бешикташ» принял решение вернуть из аренды канадского вингера Кайла Ларина, который выдал фантастический сезон (45 матчей во всех турнирах, 23 забитых мяча и 6 ассистов), и помог «черным орлам» выиграть чемпионат Турции.

Напомним, что в настоящий момент Евгений Коноплянка восстанавливается от повреждения, что не помешало ему попасть в расширенный список игроков, которых Андрей Шевченко ждет в лагере национальной сборной перед финальным турниром Евро-2020.