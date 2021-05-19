Шахтер хотел продать Коноплянку в Бешикташ. Игрок запросил много денег

В итоге турецкий клуб не прогадал, вернув из аренды канадца Кайла Ларина

  • 19.05.2021 19:26
  • 3173 просмотра
  • 6 комментариев
Шахтер хотел продать Коноплянку в Бешикташ. Игрок запросил много денег
© ФК Шахтер. Евгений Коноплянка

В начале сезона-2020/21 турецкий «Бешикташ» был заинтересован в подписании вингера «Шахтера» и сборной Украины Евгения Коноплянки.

«Шахтер» также очень хотел продать хавбека, однако, как сообщают турецкие источники, сделка не состоялась из-за запросов игрока. По-видимому, Коноплянка запросил чересчур много денег у стамбульцев.

В итоге «Бешикташ» принял решение вернуть из аренды канадского вингера Кайла Ларина, который выдал фантастический сезон (45 матчей во всех турнирах, 23 забитых мяча и 6 ассистов), и помог «черным орлам» выиграть чемпионат Турции.

Напомним, что в настоящий момент Евгений Коноплянка восстанавливается от повреждения, что не помешало ему попасть в расширенный список игроков, которых Андрей Шевченко ждет в лагере национальной сборной перед финальным турниром Евро-2020.

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Источник — Fotospor

(16 голосов)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 19.05.2021 20:10
    0
    justhateme, 19.05.2021 20:01
    Да какая разница что у него сейчас по ЗП, он же не только на свои кровные живёт, футболисты открывают рестораны, магазины, инвестируют бабки. Грамотное капиталовложение для пассивного дохода - определяет их будущее счастье и стабильность. Бекхэм забрендировал своё имя и начал крутить рекламу вокруг себя и своей личности еще в юном возрасте, он играл бесплатно в ПСЖ, потому что хули те деньги, но для Жеки 8 лямов долларов за пару лет - прям определяют дальнейшее существование его семьи, а значит - он вялый долбоеб, как на поле, так и за его пределами.
    Таких как Бекс или Рон единицы, сравнивать с ними не совсем корректно.
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 19.05.2021 20:01
    0
    Vladislav Pohily, 19.05.2021 19:48
    Ага, разбежался). Ему и на лавке с такой зарплатой не плохо, собственно как и Ярмоле. Парни не дураки, прекрасно понимают, что карьера близится к концу и впору уже думать не сколько о футболе, как это было в 25-27 лет, сколько о будущей финансовой подушке, которой должно хватить до конца жизни. Не каждый ведь после завершения карьеры сможет стать высокооплачиваемым тренером или успешным бизнесменом.
    Да какая разница что у него сейчас по ЗП, он же не только на свои кровные живёт, футболисты открывают рестораны, магазины, инвестируют бабки. Грамотное капиталовложение для пассивного дохода - определяет их будущее счастье и стабильность. Бекхэм забрендировал своё имя и начал крутить рекламу вокруг себя и своей личности еще в юном возрасте, он играл бесплатно в ПСЖ, потому что хули те деньги, но для Жеки 8 лямов долларов за пару лет - прям определяют дальнейшее существование его семьи, а значит - он вялый долбоеб, как на поле, так и за его пределами.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 19.05.2021 19:57
    +2
    Как можно его в сборную брать. Его время ушло , сейчас более скоростные нападающие . Здесь Шева прогодал.
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 19.05.2021 19:48
    +2
    Alexander Киев, 19.05.2021 19:30
    С таким темпом он может и в Днепр 1 попасть
    Ага, разбежался). Ему и на лавке с такой зарплатой не плохо, собственно как и Ярмоле. Парни не дураки, прекрасно понимают, что карьера близится к концу и впору уже думать не сколько о футболе, как это было в 25-27 лет, сколько о будущей финансовой подушке, которой должно хватить до конца жизни. Не каждый ведь после завершения карьеры сможет стать высокооплачиваемым тренером или успешным бизнесменом.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.05.2021 19:48
    +4
    Этому гусю все равно где на лавке сидеть давно уже, главное шоб $ огромные капали ... да и вряд ли еще 1 дурак найдется который такой контракт заключит как все предыдущие после Днепра
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.05.2021 19:30
    +1
    С таким темпом он может и в Днепр 1 попасть
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.05.2021 19:48
    +4
    Этому гусю все равно где на лавке сидеть давно уже, главное шоб $ огромные капали ... да и вряд ли еще 1 дурак найдется который такой контракт заключит как все предыдущие после Днепра
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 19.05.2021 19:57
    +2
    Как можно его в сборную брать. Его время ушло , сейчас более скоростные нападающие . Здесь Шева прогодал.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 19.05.2021 19:48
    +2
    Alexander Киев, 19.05.2021 19:30
    С таким темпом он может и в Днепр 1 попасть
    Ага, разбежался). Ему и на лавке с такой зарплатой не плохо, собственно как и Ярмоле. Парни не дураки, прекрасно понимают, что карьера близится к концу и впору уже думать не сколько о футболе, как это было в 25-27 лет, сколько о будущей финансовой подушке, которой должно хватить до конца жизни. Не каждый ведь после завершения карьеры сможет стать высокооплачиваемым тренером или успешным бизнесменом.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.05.2021 19:30
    +1
    С таким темпом он может и в Днепр 1 попасть
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 19.05.2021 20:10
    0
    justhateme, 19.05.2021 20:01
    Да какая разница что у него сейчас по ЗП, он же не только на свои кровные живёт, футболисты открывают рестораны, магазины, инвестируют бабки. Грамотное капиталовложение для пассивного дохода - определяет их будущее счастье и стабильность. Бекхэм забрендировал своё имя и начал крутить рекламу вокруг себя и своей личности еще в юном возрасте, он играл бесплатно в ПСЖ, потому что хули те деньги, но для Жеки 8 лямов долларов за пару лет - прям определяют дальнейшее существование его семьи, а значит - он вялый долбоеб, как на поле, так и за его пределами.
    Таких как Бекс или Рон единицы, сравнивать с ними не совсем корректно.
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 19.05.2021 20:01
    0
    Vladislav Pohily, 19.05.2021 19:48
    Ага, разбежался). Ему и на лавке с такой зарплатой не плохо, собственно как и Ярмоле. Парни не дураки, прекрасно понимают, что карьера близится к концу и впору уже думать не сколько о футболе, как это было в 25-27 лет, сколько о будущей финансовой подушке, которой должно хватить до конца жизни. Не каждый ведь после завершения карьеры сможет стать высокооплачиваемым тренером или успешным бизнесменом.
    Да какая разница что у него сейчас по ЗП, он же не только на свои кровные живёт, футболисты открывают рестораны, магазины, инвестируют бабки. Грамотное капиталовложение для пассивного дохода - определяет их будущее счастье и стабильность. Бекхэм забрендировал своё имя и начал крутить рекламу вокруг себя и своей личности еще в юном возрасте, он играл бесплатно в ПСЖ, потому что хули те деньги, но для Жеки 8 лямов долларов за пару лет - прям определяют дальнейшее существование его семьи, а значит - он вялый долбоеб, как на поле, так и за его пределами.
    Ссылка
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