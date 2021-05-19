Анатолий ТРУБИН: «Тренируемся с новыми силами и хорошими эмоциями»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о начальном этапе работы в сборной Украины.
– Как ощущаешь себя в лагере национальной сборной?
– Все отлично! Было несколько выходных, четыре дня, поэтому чуть перезагрузился — достаточно, чтобы восстановиться. Теперь с новыми силами и хорошими эмоциями тренируемся.
– В сборной есть новички. Всех знаешь?
– Ну конечно! Со всеми знаком — либо играли вместе, либо против.
– Какие у тебя ожидания от этого цикла, какие задания ставишь перед собой?
– В первую очередь набрать физическую форму. Все-таки несколько дней отдохнул. Так что набрать кондиции, мощность, показывать свои лучшие качества и доказывать тренерскому штабу.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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