Директор Александрии: «У Гуры нет определенного срока контракта»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о назначении нового главного тренера команды Юрия Гуры.

«Нет какого-то определенного срока контракта. Так как отношения построены на доверии и взаимопонимании, есть осведомленность, что существуют определенные задачи. И если все будет хорошо, то Юрий Гура будет работать. Если есть прогресс и выполняется задача, человек будет работать. Другие кандидатуры не рассматривались. Те варианты, которые писались в СМИ, не соответствуют действительности», — отметил Китаев.