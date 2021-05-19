Директор Александрии: «У Гуры нет определенного срока контракта»

Дмитрий Китаев прокомментировал назначение нового главного тренера клуба

  • 19.05.2021 16:29
  • 244 просмотра
  • 1 комментарий
Директор Александрии: «У Гуры нет определенного срока контракта»
© ФК Александрия. Дмитрий Китаев

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о назначении нового главного тренера команды Юрия Гуры.

«Нет какого-то определенного срока контракта. Так как отношения построены на доверии и взаимопонимании, есть осведомленность, что существуют определенные задачи. И если все будет хорошо, то Юрий Гура будет работать. Если есть прогресс и выполняется задача, человек будет работать. Другие кандидатуры не рассматривались. Те варианты, которые писались в СМИ, не соответствуют действительности», — отметил Китаев.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 19.05.2021 17:05
    0
    Работа без контракта.... Вот он образец "Профессионального" менеджмента...
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 19.05.2021 17:05
    0
    Работа без контракта.... Вот он образец "Профессионального" менеджмента...
    Ссылка
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