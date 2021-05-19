Юрий ГУРА: «Футбольный клуб есть, а команды нет»

Новый наставник «Александрии» рассказал о поставленных целях

  • 19.05.2021 15:56
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Юрий ГУРА: «Футбольный клуб есть, а команды нет»
© ФК Александрия. Юрий Гура (справа)

Новый главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился впечатлениями о своем назначении на должность.

«Очень много эмоций, несмотря на то, что я уже давно здесь работаю. Я всю жизнь ждал этого назначения. Пятое место — это амбиции президента, но вы же понимаете, что мы строим новую команду. Будем стараться идти к этим целям. Нам нужно показывать красивый футбол. Пока хочется идти к тем целям, которые нам озвучили. Мы пока работаем над усилением. Насчет тренерского штаба мы еще не решили. Я думаю, в течение недели все проясниться. Мы будем искать перспективных футболистов, которые будут делать результат. У нас у многих игроков закончились контракты. Футбольный клуб есть, а команды нет. Сейчас будем формировать новую команду», — отметил Гура.

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Источник — Футбол 1/2/3

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