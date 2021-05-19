Не хотят стать Мариуполем. Металлист 1925 не планирует быть фармом Шахтера

По информации ТаТоТаке, «Металлист 1925» в случае выхода в УПЛ не планирует массовую аренду игроков у «Шахтера», чтобы по примеру «Мариуполя» не превратиться в фарм-клуб.
Ранее в СМИ сообщалось, что харьковчане как раз планируют активно брать футболистов в аренду, учитывая то, что молодежный чемпионат U-21 с нового сезона будет упразднен, а «Шахтеру» нужно куда-то деть перспективных игроков.
Сейчас в составе харьковской команды два игрока из «Шахтера», однако значительно увеличивать это число клуб не собирается.
«Металлист 1925» в Первой лиге занимает 3-е место и претендует на УПЛ.
Источник — ТаТоТаке
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А Динамо своих в Чайку отправит? Заря - хз куда..., Колос - в ту же Чайку и тд...
А Динамо своих в Чайку отправит? Заря - хз куда..., Колос - в ту же Чайку и тд...
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