Не хотят стать Мариуполем. Металлист 1925 не планирует быть фармом Шахтера

Харьковской команде еще нужно выйти в УПЛ

  • 19.05.2021 16:11
  • 1683 просмотра
  • 11 комментариев
Не хотят стать Мариуполем. Металлист 1925 не планирует быть фармом Шахтера
© metalist1925.com

По информации ТаТоТаке, «Металлист 1925» в случае выхода в УПЛ не планирует массовую аренду игроков у «Шахтера», чтобы по примеру «Мариуполя» не превратиться в фарм-клуб.

Ранее в СМИ сообщалось, что харьковчане как раз планируют активно брать футболистов в аренду, учитывая то, что молодежный чемпионат U-21 с нового сезона будет упразднен, а «Шахтеру» нужно куда-то деть перспективных игроков.

Сейчас в составе харьковской команды два игрока из «Шахтера», однако значительно увеличивать это число клуб не собирается.

«Металлист 1925» в Первой лиге занимает 3-е место и претендует на УПЛ.

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Источник — ТаТоТаке

(11 голосов)

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Комментарии
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 17:29
    0
    Разве только "а «Шахтеру» нужно куда-то деть перспективных игроков"???
    А Динамо своих в Чайку отправит? Заря - хз куда..., Колос - в ту же Чайку и тд...
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 19.05.2021 17:27
    0
    4ever, 19.05.2021 17:00
    та не надо ляля,уже даже тренер с академии шахтера
    И что? А выходцы из дыры вообще во всех клубах были, и что, все клубы суркисне молятся?
    Ссылка
    4ever
    online
      4ever, 19.05.2021 17:03
    -6
    а вообще как-то фиолетово на этот фэка клон,в Харькове один Металлист,настоящий и он надеюсь скоро вернется
    Ссылка
    4ever
    online
      4ever, 19.05.2021 17:00
    -1
    та не надо ляля,уже даже тренер с академии шахтера
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.05.2021 16:43
    +1
    zac1310, 19.05.2021 16:25
    да, нам нужен чемп с минтаями, львовами и прочими говерлами и кривбасами
    Не нам нужен Арендуполь(шахта2), металобрухт(шахта3) и Арендовец(Динамо2). Такой чемп прям интересный. Акуеть не встать
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.05.2021 16:43
    +3
    Есть 1-я лига, пусть туда всех своих лишних и отдает Шахтер, динамо и другие. Зачем УПЛ забивать этим ? Или сделать лимит в УПЛ на арендованных игроков с одного клуба, аля не больше 3 и все.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.05.2021 16:40
    +2
    По информации То та Ке
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 19.05.2021 16:28
    +1
    та пусть берут, только контракты пишут нормально, шоб играть против "феодала" можно было. А че, щас ситуация сменилась, и гранды в небольшом цейтноте, можно и настоять, если есть чем.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 19.05.2021 16:26
    +5
    можна подумати про таке кругом і всім будуть кричати...вже в серпні побачиме де по 10 орендованих випливати будуть.тоді і ясно все стане
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 19.05.2021 16:25
    -4
    Александр Шевченко, 19.05.2021 16:16
    Ну за это респект. Пы.Сы. Надеюсь Черноморец тоже не станет фармом ДК, если уж надо отдать 12 игроков в аренду или сколько, то отдайте по 2-3 в разные клубы, а не в один целую охапку, такой чемп с фармами нам не нужен
    да, нам нужен чемп с минтаями, львовами и прочими говерлами и кривбасами
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.05.2021 16:16
    +3
    Ну за это респект. Пы.Сы. Надеюсь Черноморец тоже не станет фармом ДК, если уж надо отдать 12 игроков в аренду или сколько, то отдайте по 2-3 в разные клубы, а не в один целую охапку, такой чемп с фармами нам не нужен
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 19.05.2021 16:26
    +5
    можна подумати про таке кругом і всім будуть кричати...вже в серпні побачиме де по 10 орендованих випливати будуть.тоді і ясно все стане
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.05.2021 16:43
    +3
    Есть 1-я лига, пусть туда всех своих лишних и отдает Шахтер, динамо и другие. Зачем УПЛ забивать этим ? Или сделать лимит в УПЛ на арендованных игроков с одного клуба, аля не больше 3 и все.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.05.2021 16:16
    +3
    Ну за это респект. Пы.Сы. Надеюсь Черноморец тоже не станет фармом ДК, если уж надо отдать 12 игроков в аренду или сколько, то отдайте по 2-3 в разные клубы, а не в один целую охапку, такой чемп с фармами нам не нужен
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.05.2021 16:40
    +2
    По информации То та Ке
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.05.2021 16:43
    +1
    zac1310, 19.05.2021 16:25
    да, нам нужен чемп с минтаями, львовами и прочими говерлами и кривбасами
    Не нам нужен Арендуполь(шахта2), металобрухт(шахта3) и Арендовец(Динамо2). Такой чемп прям интересный. Акуеть не встать
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 19.05.2021 16:28
    +1
    та пусть берут, только контракты пишут нормально, шоб играть против "феодала" можно было. А че, щас ситуация сменилась, и гранды в небольшом цейтноте, можно и настоять, если есть чем.
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 17:29
    0
    Разве только "а «Шахтеру» нужно куда-то деть перспективных игроков"???
    А Динамо своих в Чайку отправит? Заря - хз куда..., Колос - в ту же Чайку и тд...
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 19.05.2021 17:27
    0
    4ever, 19.05.2021 17:00
    та не надо ляля,уже даже тренер с академии шахтера
    И что? А выходцы из дыры вообще во всех клубах были, и что, все клубы суркисне молятся?
    Ссылка
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