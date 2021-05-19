Реал готовит новый контракт для Бензема

«Реал» планирует в течение ближайших нескольких недель предложить новый контракт своему форварду Кариму Бензема.

Нынешнее соглашение действует до лета 2022 года. Новое будет рассчитано еще на год – до лета 2023 года.

Ожидается, что переговоры пройдут легко, поскольку обе стороны хотят продолжить сотрудничество.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 29 голов и 8 ассистов в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах. Вчера Бензема впервые за 6 лет получил вызов в сборную Франции.