Шахтер и Динамо вместе занимаются заменой газона НСК Олимпийский

Оба клуба вложили деньги в реновацию газона

  • 19.05.2021 15:22
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Шахтер и Динамо вместе занимаются заменой газона НСК Олимпийский
© shakhtar.com

Во время межсезонья «Шахтер» и «Динамо» решили совместно вложить деньги в новый газон НСК Олимпийский. Процесс реновации должны завершить до старта нового сезона.

О ситуации рассказал Вадим Гунько, директор департамента эксплуатации ООО «Шахтер-Сервис».

– Новый сезон обычно стартует в середине июля…
– Так и есть. Мы рассчитываем, что к середине июля этот газон уже будет в достаточно хорошем состоянии, а к концу июля и началу августа – идеальный, великолепного качества.

– Что мы хотим получить, если сравнить два газона? В чем будет разница?
– Сторонний наблюдатель, возможно, и не заметит кардинальной разницы, но внимательный зритель отметит, что газон станет однородного цвета. Если кто-то присматривался, особенно когда трансляция в режиме высокого разрешения, мог заметить пятна светло-зеленого цвета – это так называемый однолетний мятлик, фактически сорняк. Таким сорняком была поражена практически вся поверхность этого газона. Так всегда происходит, если его не менять в течение нескольких лет. Мы прежде всего планируем и рассчитываем, что эстетически поле станет намного лучше и красивее, с функциональной точки зрения, что представляет наибольшую важность для игроков, –более скоростным и качественным, а самое главное – намного более прочным. Это прямым образом скажется на ощущениях футболистов и на их способности проявлять лучшие игровые качества.

– Как происходит взаимодействие с НСК «Олимпийский» и с «Динамо»? Вызывали ли какие-то вопросы диссонанс?
– Никакого диссонанса – пока работаем абсолютно в унисон. С руководством «Олимпийского» находим понимание по всем вопросам. Я уверен, что и Министерство молодежи и спорта в данном случае понимает важность процесса. Руководство ФК «Динамо» также поддерживает эту идею, и не только поддерживает, но и фактически взяло определенные финансовые обязательства по участию и инвестированию в проект. Пока все идет по плану. Работы выполняются силами прежде всего агрономической службы НСК «Олимпийский», безусловно, с нашим участием. Просто у нас есть опыт – мы знаем, как это делать, располагаем технологиями и умеем контролировать качество. А заказчиком этого процесса является НСК «Олимпийский». Большая благодарность и признательность его руководству за то, что оно понимает важность и занимается реализацией этой идеи.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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