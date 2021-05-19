Валерий БОНДАРЬ: «Восстановление идет по графику»

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о том, как проходит восстановление после операции на колене:

«Восстановление идет своим чередом, все идет по графику, как и планировали. Потихоньку уже начинаю разрабатывать ногу.

Каждое утро и вечер я занимался в клинике сам по приезду в Киев. Сейчас каждый день я езжу на базу, чтобы восстанавливаться и делать там всяческие процедуры.

Профессор, который делал мне операцию, сразу сказал, что от трех до пяти месяцев будет занимать мое восстановление. Думаю, оно будет зависеть от того, как пройдет текущий этап, как все будет срастаться, сживаться».