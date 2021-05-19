Томаш КЕНДЗЕРА: «В Динамо все изменилось с приходом Луческу»

Защитник «Динамо» - об успешном сезоне команды

  • 19.05.2021 14:06
  • 678 просмотров
  • 3 комментария
Томаш КЕНДЗЕРА: «В Динамо все изменилось с приходом Луческу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера

Польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера рассказал о причинах успешного сезона команды:

«Все изменилось с приходом Луческу. Мы не сделали трансферов, никто не пришел, но при этом команда получила большое преимущество над соперником. Тренер полностью поменял команду, он тактически и психологически развивал каждого игрока.

Вы этого не видите, но Луческу полон энергии и хочет работать. У него есть авторитет в команде, который потом отображается на футбольном поле».

Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» завоевало все три внутренних трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Ранее Кендзера вошел в расширенную заявку сборной Польши на Евро-2020.

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Источник — Przeglad Sportowy

(2 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 19.05.2021 14:28
    -1
    Как были ФК Лесоповал, так ими и остались.
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 19.05.2021 14:22
    -1
    pike1, 19.05.2021 14:19
    пришел профи и разогнали всех делетантов прихлебателей и результат на лицо, во всех бы клубах так как в Шахтере и Динамо да и ФФУ бы почистить, там 95% бывших футболистов и тренеров, которые никому не нужны, а нужны нормальные современные менеджеры
    Кого ето он разогнал?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 19.05.2021 14:19
    0
    пришел профи и разогнали всех делетантов прихлебателей и результат на лицо, во всех бы клубах так как в Шахтере и Динамо да и ФФУ бы почистить, там 95% бывших футболистов и тренеров, которые никому не нужны, а нужны нормальные современные менеджеры
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 19.05.2021 14:19
    0
    пришел профи и разогнали всех делетантов прихлебателей и результат на лицо, во всех бы клубах так как в Шахтере и Динамо да и ФФУ бы почистить, там 95% бывших футболистов и тренеров, которые никому не нужны, а нужны нормальные современные менеджеры
    Ссылка
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