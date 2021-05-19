Томаш КЕНДЗЕРА: «В Динамо все изменилось с приходом Луческу»

Польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера рассказал о причинах успешного сезона команды:

«Все изменилось с приходом Луческу. Мы не сделали трансферов, никто не пришел, но при этом команда получила большое преимущество над соперником. Тренер полностью поменял команду, он тактически и психологически развивал каждого игрока.

Вы этого не видите, но Луческу полон энергии и хочет работать. У него есть авторитет в команде, который потом отображается на футбольном поле».

Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» завоевало все три внутренних трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Ранее Кендзера вошел в расширенную заявку сборной Польши на Евро-2020.