Томаш КЕНДЗЕРА: «В Динамо все изменилось с приходом Луческу»

Польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера рассказал о причинах успешного сезона команды:
«Все изменилось с приходом Луческу. Мы не сделали трансферов, никто не пришел, но при этом команда получила большое преимущество над соперником. Тренер полностью поменял команду, он тактически и психологически развивал каждого игрока.
Вы этого не видите, но Луческу полон энергии и хочет работать. У него есть авторитет в команде, который потом отображается на футбольном поле».
Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» завоевало все три внутренних трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
Ранее Кендзера вошел в расширенную заявку сборной Польши на Евро-2020.
Источник — Przeglad Sportowy
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.