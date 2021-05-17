Кендзера – в расширенной заявке сборной Польши на Евро-2020

Сегодня главный тренер сборной Польши Паулу Соуза опубликовал расширенную заявку команды на Евро-2020. В ней нашлось место и защитнику «Динамо» Киев Томашу Кендзере.
Вратари: Лукаш Фабианьски, Лукаш Скорупски, Войчех Шченсны, Радослав Маецки
Защитники: Ян Беднарек, Бартош Берешиньски, Павел Давидович, Камиль Глик, Михал Гелик, Томаш Кендзера, Камиль Пионтковски, Мачей Рыбус, Тымотеуш Пухач
Полузащитники: Пшемыслав Франковски, Камиль Йонкиш, Матеуш Клих, Качпер Козловски, Гжегож Крыховяк, Кароль Линетти, Якуб Модер, Пшемыслав Плахета, Петр Зелиньски
Нападающие: Давид Ковнацки, Роберт Левандовски, Аркадиуш Милик, Кароль Швидерски, Якуб Шверчок
Резервный список: Рафал Аугустыняк, Камиль Гросицки, Роберт Гумны, Себастьян Шиманьски
Напомним, сборная Польши сыграет в Группе Е с Испанией, Словакией и Швецией.
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