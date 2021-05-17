С Азарами и Де Брюйне. Бельгия первой объявила заявку на Евро-2020

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес решил не ждать результатов контрольных матчей и первым объявил заявку команды на Евро-2020.
В группе команда сыграет против Дании, Финляндии и России.
Вратари: Тибо Куртуа (Реал), Симон Миньоле (Брюгге), Матс Зельс (Страсбург).
Защитники: Тоби Альдервейрельд (Тоттенхэм), Дедрик Бойата (Герта), Джейсон Денайер (Лион), Томас Вермален (Виссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфика).
Хавбеки: Янник Карраско (Атлетико), Тимоти Кастань (Лестер), Насер Шадли (Башакшехир), Торган Азар (Боруссия Д), Тома Мунье (Боруссия Д), Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон), Деннис Прат (Лестер), Юри Тилеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Витсель (Боруссия Д), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Эден Азар (Реал), Леандро Троссар (Брайтон), Дрис Мертенс (Наполи), Джереми Доку (Ренн).
Форварды: Кристиан Бентеке (Кристал Пэлас), Миши Батшуайи (Кристал Пэлас), Ромелу Лукаку (Интер).
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.