С Азарами и Де Брюйне. Бельгия первой объявила заявку на Евро-2020

Роберто Мартинес объявил список игроков, которые поедут на чемпионат Европы

  • 17.05.2021 14:08
  • 1260 просмотров
  • 10 комментариев
С Азарами и Де Брюйне. Бельгия первой объявила заявку на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес решил не ждать результатов контрольных матчей и первым объявил заявку команды на Евро-2020.

В группе команда сыграет против Дании, Финляндии и России.

Вратари: Тибо Куртуа (Реал), Симон Миньоле (Брюгге), Матс Зельс (Страсбург).

Защитники: Тоби Альдервейрельд (Тоттенхэм), Дедрик Бойата (Герта), Джейсон Денайер (Лион), Томас Вермален (Виссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфика).

Хавбеки: Янник Карраско (Атлетико), Тимоти Кастань (Лестер), Насер Шадли (Башакшехир), Торган Азар (Боруссия Д), Тома Мунье (Боруссия Д), Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон), Деннис Прат (Лестер), Юри Тилеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Витсель (Боруссия Д), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Эден Азар (Реал), Леандро Троссар (Брайтон), Дрис Мертенс (Наполи), Джереми Доку (Ренн).

Форварды: Кристиан Бентеке (Кристал Пэлас), Миши Батшуайи (Кристал Пэлас), Ромелу Лукаку (Интер).

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.05.2021 15:14
    0
    Склад топовий, хіба захист не дуже. Але Бельгія і грає багато матчів з хокейними рахунками
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 17.05.2021 14:55
    0
    rasheed_iverson, 17.05.2021 14:42
    Тобі Альдервейрельд (Тоттенхем), Дедрік Бойата (Герта), Джейсон Денайер (Ліон), Томас Вермален (Віссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфіка). Це все центральні захисники, і кщо гратимуть в 2 центральних то аж 3 буде в запасі. На флангах захисту - Кастань,Муньє...
    Ну з цього складу я бачу 3 центральних захисники які стоять широко + 2 опорника які сидять низько, а по краєчку на рівні середини поля - вінгери, які будуть вичавлювати суперника йти через центр. Чисті захисники-вінгери помруть на третьому матчі.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 17.05.2021 14:54
    0
    rasheed_iverson, 17.05.2021 14:42
    Тобі Альдервейрельд (Тоттенхем), Дедрік Бойата (Герта), Джейсон Денайер (Ліон), Томас Вермален (Віссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфіка). Це все центральні захисники, і кщо гратимуть в 2 центральних то аж 3 буде в запасі. На флангах захисту - Кастань,Муньє...
    Вермален фланговий захисник
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 17.05.2021 14:47
    0
    Головне щоб Шева взяв максимум 8-9, по два гравці на позицію і один у резерві це з головою, враховуючи універсальність деяких. Караваєв Тимчик Кривцов Попов Матвієнко Забарний Миколенко Соболь і на крайній випадок Михайличенко
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 17.05.2021 14:42
    +2
    justhateme, 17.05.2021 14:37
    в 3 защитника играть будут?
    Тобі Альдервейрельд (Тоттенхем), Дедрік Бойата (Герта), Джейсон Денайер (Ліон), Томас Вермален (Віссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфіка). Це все центральні захисники, і кщо гратимуть в 2 центральних то аж 3 буде в запасі. На флангах захисту - Кастань,Муньє...
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 17.05.2021 14:41
    +2
    Ёкарный Бабай, 17.05.2021 14:40
    Кастань и Мёнье на одном фланге играют
    Так, але Кастань може зіграти на обох флангах, плюс все рівно виходить що 7 захисників + як опція Карраско, це не багато але цілком нормально
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 14:40
    +1
    Тарас Чубак, 17.05.2021 14:34
    Насправді не 5, Кастань і Муньє флангові захисники по суть, плюс Карраско може фулбека зіграти. Але захист насправді не вражає
    Кастань и Мёнье на одном фланге играют
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 17.05.2021 14:37
    0
    в 3 защитника играть будут?
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 17.05.2021 14:34
    0
    Ёкарный Бабай, 17.05.2021 14:25
    5 защитников, Бельгия едет убивать Данию, Финляндию и Россию.
    Насправді не 5, Кастань і Муньє флангові захисники по суть, плюс Карраско може фулбека зіграти. Але захист насправді не вражає
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 14:25
    0
    5 защитников, Бельгия едет убивать Данию, Финляндию и Россию.
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 17.05.2021 14:42
    +2
    justhateme, 17.05.2021 14:37
    в 3 защитника играть будут?
    Тобі Альдервейрельд (Тоттенхем), Дедрік Бойата (Герта), Джейсон Денайер (Ліон), Томас Вермален (Віссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфіка). Це все центральні захисники, і кщо гратимуть в 2 центральних то аж 3 буде в запасі. На флангах захисту - Кастань,Муньє...
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 17.05.2021 14:41
    +2
    Ёкарный Бабай, 17.05.2021 14:40
    Кастань и Мёнье на одном фланге играют
    Так, але Кастань може зіграти на обох флангах, плюс все рівно виходить що 7 захисників + як опція Карраско, це не багато але цілком нормально
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 14:40
    +1
    Тарас Чубак, 17.05.2021 14:34
    Насправді не 5, Кастань і Муньє флангові захисники по суть, плюс Карраско може фулбека зіграти. Але захист насправді не вражає
    Кастань и Мёнье на одном фланге играют
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.05.2021 15:14
    0
    Склад топовий, хіба захист не дуже. Але Бельгія і грає багато матчів з хокейними рахунками
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 17.05.2021 14:55
    0
    rasheed_iverson, 17.05.2021 14:42
    Тобі Альдервейрельд (Тоттенхем), Дедрік Бойата (Герта), Джейсон Денайер (Ліон), Томас Вермален (Віссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфіка). Це все центральні захисники, і кщо гратимуть в 2 центральних то аж 3 буде в запасі. На флангах захисту - Кастань,Муньє...
    Ну з цього складу я бачу 3 центральних захисники які стоять широко + 2 опорника які сидять низько, а по краєчку на рівні середини поля - вінгери, які будуть вичавлювати суперника йти через центр. Чисті захисники-вінгери помруть на третьому матчі.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 17.05.2021 14:54
    0
    rasheed_iverson, 17.05.2021 14:42
    Тобі Альдервейрельд (Тоттенхем), Дедрік Бойата (Герта), Джейсон Денайер (Ліон), Томас Вермален (Віссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфіка). Це все центральні захисники, і кщо гратимуть в 2 центральних то аж 3 буде в запасі. На флангах захисту - Кастань,Муньє...
    Вермален фланговий захисник
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 17.05.2021 14:47
    0
    Головне щоб Шева взяв максимум 8-9, по два гравці на позицію і один у резерві це з головою, враховуючи універсальність деяких. Караваєв Тимчик Кривцов Попов Матвієнко Забарний Миколенко Соболь і на крайній випадок Михайличенко
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 17.05.2021 14:37
    0
    в 3 защитника играть будут?
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 17.05.2021 14:34
    0
    Ёкарный Бабай, 17.05.2021 14:25
    5 защитников, Бельгия едет убивать Данию, Финляндию и Россию.
    Насправді не 5, Кастань і Муньє флангові захисники по суть, плюс Карраско може фулбека зіграти. Але захист насправді не вражає
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 14:25
    0
    5 защитников, Бельгия едет убивать Данию, Финляндию и Россию.
    Ссылка
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