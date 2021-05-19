Форвард Металлиста 1925: «Задача одна – выйти в Премьер лигу»

Нападающий «Металлиста 1925» Виталий Пономарь прокомментировал победу над «Вересом» (4:1) и рассказал о задачах команды на сезон.

Отметим, что форвард харьковской команды отметился дублем и двумя ассистам в матче против ровенчан.

«Верес» удалось обыграть за счет огромного желания, самоотдачи и выполнение тренерской установки на матч.

У нас одна задача – это выход в украинскую Премьер-лигу. У меня действующий контракт с клубом и ближайшее будущее связываю с «Металистом 1925», - сказал Пономарь.

В текущем сезоне Первой лиги 30-летний Пономарь в составе «Металлиста 1925» провел восемь матчей и забил четыре мяча.

Команда Валерия Кривенцова занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 50 очков.