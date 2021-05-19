Челси продлит контракт с Тиаго Силвой

Защитник останется в клубе еще на год

  • 19.05.2021 13:35
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Челси продлит контракт с Тиаго Силвой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

«Челси» близок к продлению на год контракт с Тиаго Силвой. Нынешнее соглашение с 36-летним защитником действует до конца текущего сезона.

Новое соглашение также будет рассчитано на год. Стороны близки к устной договоренности по поводу контракта, после чего «Челси» приступит к бумажной работе для официального оформления соглашения.

Ожидается, что официально «Челси» объявит о продлении контракта с Тиаго Силвой после финала Лиги чемпионов.

Тиаго Силва перешел в «Челси» на правах свободного агента год назад из ПСЖ. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола в 32 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Вчера «Челси» в 37-м туре АПЛ дома обыграл «Лестер» 2:1.

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Источник — Twitter

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