Челси продлит контракт с Тиаго Силвой

«Челси» близок к продлению на год контракт с Тиаго Силвой. Нынешнее соглашение с 36-летним защитником действует до конца текущего сезона.

Новое соглашение также будет рассчитано на год. Стороны близки к устной договоренности по поводу контракта, после чего «Челси» приступит к бумажной работе для официального оформления соглашения.

Ожидается, что официально «Челси» объявит о продлении контракта с Тиаго Силвой после финала Лиги чемпионов.

Тиаго Силва перешел в «Челси» на правах свободного агента год назад из ПСЖ. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола в 32 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Вчера «Челси» в 37-м туре АПЛ дома обыграл «Лестер» 2:1.