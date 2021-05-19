Атлетико надеется вернуть Гризманна

Президент «Атлетико» Мадрид Энрике Сересо признался, что клуб хотел бы вернуть своего экс-форварда Антуана Гризманна, который сейчас выступает за «Барселону»:
«Гризманн — блистательный футболист. Я надеюсь вернуть его, но не думаю, что «Барселона» захочет продавать Гризманна.
Антуан входит в футбольную элиту. Любая команда была бы безумно рада иметь в своем распоряжении Гризманна. Он провел здесь замечательные годы и был полностью сфокусирован на «Атлетико». Это наш друг».
Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 годы. В нынешнем сезоне на его счету 19 голов и 12 ассистов в 50 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» работает над трансфером Родриго Бентанкура из «Ювентуса».
Источник — AS
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