Атлетико надеется вернуть Гризманна

Об этом сообщил президент клуба Энрике Сересо

  • 19.05.2021 13:08
  • 702 просмотра
  • 0 комментариев
Атлетико надеется вернуть Гризманна
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Президент «Атлетико» Мадрид Энрике Сересо признался, что клуб хотел бы вернуть своего экс-форварда Антуана Гризманна, который сейчас выступает за «Барселону»:

«Гризманн — блистательный футболист. Я надеюсь вернуть его, но не думаю, что «Барселона» захочет продавать Гризманна.

Антуан входит в футбольную элиту. Любая команда была бы безумно рада иметь в своем распоряжении Гризманна. Он провел здесь замечательные годы и был полностью сфокусирован на «Атлетико». Это наш друг».

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 годы. В нынешнем сезоне на его счету 19 голов и 12 ассистов в 50 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» работает над трансфером Родриго Бентанкура из «Ювентуса».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — AS

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности