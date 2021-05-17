Атлетико ведет переговоры с Ювентусом по трансферу Бентанкура

Хавбек туринского «Ювентуса» Родриго Бентанкур может летом продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».
Испанский клуб начал переговоры с туринцами по трансферу 23-летнего полузащитника. «Старая синьора» просит за уругвайца 40 млн евро.
Отметим, что в этом сезоне Бентанкур провел за «Ювентус» 44 матча, в которых сделал 4 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Атлетико».
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Источник — Calciomercato
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