Атлетико ведет переговоры с Ювентусом по трансферу Бентанкура

Туринский клуб просит за 23-летнего уругвайца 40 млн евро

  • 17.05.2021 10:59
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Атлетико ведет переговоры с Ювентусом по трансферу Бентанкура
© Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Бентанкур

Хавбек туринского «Ювентуса» Родриго Бентанкур может летом продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

Испанский клуб начал переговоры с туринцами по трансферу 23-летнего полузащитника. «Старая синьора» просит за уругвайца 40 млн евро.

Отметим, что в этом сезоне Бентанкур провел за «Ювентус» 44 матча, в которых сделал 4 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Атлетико».

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Источник — Calciomercato

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