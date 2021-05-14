Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Атлетико

Английский клуб может подписать Маркоса Льоренте

  • 14.05.2021 11:35
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Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении 26-летнего нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Испании Маркоса Льоренте.

Льоренте защищает цвета «Атлетико» после перехода из мадридского «Реала» летом 2019 года за €30 миллионов. В текущем сезоне Маркос провел за мадридскую команду 43 матча во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.

Контракт Льоренте с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €70 миллионов.

В активе игрока 4 матча за национальную сборную Испании.

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Источник — Transfermarkt

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