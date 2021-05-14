Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Атлетико

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении 26-летнего нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Испании Маркоса Льоренте.
Льоренте защищает цвета «Атлетико» после перехода из мадридского «Реала» летом 2019 года за €30 миллионов. В текущем сезоне Маркос провел за мадридскую команду 43 матча во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.
Контракт Льоренте с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €70 миллионов.
В активе игрока 4 матча за национальную сборную Испании.
Источник — Transfermarkt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.