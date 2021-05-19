Помог бонус от Динамо: Львов ушел в отпуск без задолженностей

Футболисты «Львова» ушли в отпуск и подготовку к новому чемпионату УПЛ начнут 8 июня.

Задолженностей перед игроками и тренерским штабом нет. Существенно улучшило финансовое положение львовян и солидное вознаграждение, которое они получили от киевского «Динамо» за победу над донецким «Шахтером» (3:2) в 19 туре чемпионата УПЛ.

«Горожане» в завершившемся сезоне-2020/2021 в УПЛ заняли восьмое место, набрав 29 очков.