Помог бонус от Динамо: Львов ушел в отпуск без задолженностей

Футболисты «Львова» ушли в отпуск и подготовку к новому чемпионату УПЛ начнут 8 июня.
Задолженностей перед игроками и тренерским штабом нет. Существенно улучшило финансовое положение львовян и солидное вознаграждение, которое они получили от киевского «Динамо» за победу над донецким «Шахтером» (3:2) в 19 туре чемпионата УПЛ.
«Горожане» в завершившемся сезоне-2020/2021 в УПЛ заняли восьмое место, набрав 29 очков.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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