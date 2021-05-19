Хави отказался возглавить Боруссию Менхенгладбах

Тренер недавно продлил контракт с «Аль-Саддом»

  • 19.05.2021 11:33
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Хави отказался возглавить Боруссию Менхенгладбах
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Эрнандес

«Боруссия» Менхенгладбах хотела пригласить на пост главного тренера Хави Эрнандеса. Ему предлагали контракт на три года.

Однако Хави отклонил предложение «Боруссии». Недавно 41-летний специалист продлил контракт со своим нынешним клубом, «Аль-Саддом».

Хави возглавляет «Аль-Садд» с лета 2019 года, и в прошлом сезоне привел команду к чемпионству, не проиграв ни одного матча.

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Источник — AS

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