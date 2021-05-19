Евгений ГЕЛЛЕР: «Следующий сезон Скрипник будет работать в Заре»

Президент луганской «Зари» Евгений Геллер прокомментировал будущее главного тренера команды Виктора Скрипника:

«Доволен ли я сотрудничеством с Скрипником? Я считаю Скрипника одним из лучших тренеров Украины. И надеюсь, в будущем он удивит меня хорошим достижением.

Пока он повторил свое прошлогоднее – и стал бронзовым призером. Теперь жду медали другого цвета или Кубок. Или это все вместе.

У Скрипника через год заканчивается контракт? Да, и я попросил его до конца мая определиться, собирается ли он продлевать контракт. Независимо от решения, следующий сезон он будет работать в «Заре».

Ранее гендиректор «Зари» Станислав Оганов заявил, что Скрипник не собирается покидать клуб.