Евгений ГЕЛЛЕР: «Следующий сезон Скрипник будет работать в Заре»

Президент «Зари» - о будущем главного тренера команды

  • 19.05.2021 11:20
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Евгений ГЕЛЛЕР: «Следующий сезон Скрипник будет работать в Заре»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Президент луганской «Зари» Евгений Геллер прокомментировал будущее главного тренера команды Виктора Скрипника:

«Доволен ли я сотрудничеством с Скрипником? Я считаю Скрипника одним из лучших тренеров Украины. И надеюсь, в будущем он удивит меня хорошим достижением.

Пока он повторил свое прошлогоднее – и стал бронзовым призером. Теперь жду медали другого цвета или Кубок. Или это все вместе.

У Скрипника через год заканчивается контракт? Да, и я попросил его до конца мая определиться, собирается ли он продлевать контракт. Независимо от решения, следующий сезон он будет работать в «Заре».

Ранее гендиректор «Зари» Станислав Оганов заявил, что Скрипник не собирается покидать клуб.

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Источник — Бомбардир

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