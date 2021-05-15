Гендиректор Зари: «Скрипник никуда уходить не собирается»

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о будущем главного тренера команды Виктора Скрипника:

«Было много разной информации озвучено в СМИ в прошедшие несколько дней о том, кто нас покидает. В частности, обсуждался переход главного тренера команды Виктора Скрипника в другой клуб. Еще раз повторю: у него контракт с нами до 1 июля 2022 года, никуда уходить он не собирается.

Главный тренер подготовил список футболистов, которых хотел бы видеть в нашей команде, и мы пришли к единому решению работать над этим и вести переговоры с указанными футболистами.

Процесс этот не останавливается. И в ближайшее время, думаю, озвучим фамилии футболистов, которые придут к нам в клуб».

Ранее сообщалось о том, что Скрипник может заменить Сергея Реброва в «Ференцвароше».