Гендиректор Зари: «Скрипник никуда уходить не собирается»

Станислав Оганов – о будущем главного тренера «Зари»

  • 15.05.2021 11:19
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Гендиректор Зари: «Скрипник никуда уходить не собирается»
© ФК Заря. Станислав Оганов

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о будущем главного тренера команды Виктора Скрипника:

«Было много разной информации озвучено в СМИ в прошедшие несколько дней о том, кто нас покидает. В частности, обсуждался переход главного тренера команды Виктора Скрипника в другой клуб. Еще раз повторю: у него контракт с нами до 1 июля 2022 года, никуда уходить он не собирается.

Главный тренер подготовил список футболистов, которых хотел бы видеть в нашей команде, и мы пришли к единому решению работать над этим и вести переговоры с указанными футболистами.

Процесс этот не останавливается. И в ближайшее время, думаю, озвучим фамилии футболистов, которые придут к нам в клуб».

Ранее сообщалось о том, что Скрипник может заменить Сергея Реброва в «Ференцвароше».

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Источник — ФК Заря

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