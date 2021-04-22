Станислав ОГАНОВ: «Заря – фаворит финала Кубка Украины»

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о победе луганчан в полуфинале турнира над «Александрией» и предстоящем противостоянии в финале с «Динамо».



«Безусловно, эмоции после такого матча положительные. Поздравляю команду, тренерский штаб и наших болельщиков с победой и выходом «Зари» в финал.



Считаю, что полуфинал получился. У «Александрии» хорошая команда, у нас с ней всегда были принципиальные матчи. Судейство комментировать не будем, наложился отпечаток, но в целом нормально.



Теперь переключил внимание на чемпионат, у нас напряженная концовка сезона, осталось сыграть пять важных матчей. Будем последовательны.



«Динамо» фаворит финала? Я так не думаю. Наоборот, могу сказать, что «Заря» фаворит финала. Заранее определять или говорить неправильно», – сказал Оганов.