Станислав ОГАНОВ: «Заря – фаворит финала Кубка Украины»

Генеральный директор луганчан верит в свою команду

  • 22.04.2021 14:45
  • 1554 просмотра
  • 13 комментариев
Станислав ОГАНОВ: «Заря – фаворит финала Кубка Украины»
© ФК Заря. Станислав Оганов

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о победе луганчан в полуфинале турнира над «Александрией» и предстоящем противостоянии в финале с «Динамо».
 
«Безусловно, эмоции после такого матча положительные. Поздравляю команду, тренерский штаб и наших болельщиков с победой и выходом «Зари» в финал.
 
Считаю, что полуфинал получился. У «Александрии» хорошая команда, у нас с ней всегда были принципиальные матчи. Судейство комментировать не будем, наложился отпечаток, но в целом нормально.
 
Теперь переключил внимание на чемпионат, у нас напряженная концовка сезона, осталось сыграть пять важных матчей. Будем последовательны.
 
«Динамо» фаворит финала? Я так не думаю. Наоборот, могу сказать, что «Заря» фаворит финала. Заранее определять или говорить неправильно», – сказал Оганов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.04.2021 16:16
    0
    Че это вдруг заря фаворит? о_О
    Как минимум в таблицу турнирную заглянул бы кто на каком месте, все конечно мб вплоть до пеналей, но даже ДК себя не называет фаворитом.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.04.2021 16:13
    0
    Главное - лишь что-то ляпнуть!!!
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 22.04.2021 16:04
    0
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 15:53
    +2
    Владимир Копяк, 22.04.2021 15:38
    Почему-то вспомнил, как Заря слила игру Ингульцу в полуфинале.... После той игры многие игроки Зари резко улучшили свое материальное положение. Почему такого не может произойти и после 13 мая 2021 года?
    Доказательства пожалуйста того что Заря сливает за деньги.
    Или просто абы пи...ть
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.04.2021 15:38
    0
    Почему-то вспомнил, как Заря слила игру Ингульцу в полуфинале.... После той игры многие игроки Зари резко улучшили свое материальное положение. Почему такого не может произойти и после 13 мая 2021 года?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 22.04.2021 15:38
    +5
    Академия цырка Дюсселей от Питуха777 процветает, наклепал аккаунтов с приставкой Киев и скучно убогому, он то и дело успевает позорится на каждой ветке
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 22.04.2021 15:34
    +5
    Alexander Киев, 22.04.2021 15:32
    Увы, но шубы в деле и шкуры с дК подкинут парочку и Заря сольет матч. Тут изи катка для Дна
    ссыкунятко всю методичку разом перепечатало
    и про шубы и про фарм , а если Заря победит , просто созадст новый немытый аккаунт
    хотя этой немытой не привыкать позориться , так что может и на старом останется
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 22.04.2021 15:32
    -8
    Увы, но шубы в деле и шкуры с дК подкинут парочку и Заря сольет матч. Тут изи катка для Дна
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 22.04.2021 15:03
    -7
    mayjumanji, 22.04.2021 14:59
    боярой все глаза пропил, то ведь дочурку твою жарили ))))
    У тебя дочка тоже телом торгует?
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 22.04.2021 14:59
    -1
    ВадимКиев, 22.04.2021 14:58
    Ты зачем свою жену бывшую обидел.....или ты о настоящей писал...
    боярой все глаза пропил, то ведь дочурку твою жарили ))))
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 22.04.2021 14:58
    -8
    mayjumanji, 22.04.2021 14:55
    у шлюх знатно подгорает )))
    Ты зачем свою жену бывшую обидел.....или ты о настоящей писал...
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 22.04.2021 14:55
    +2
    у шлюх знатно подгорает )))
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 22.04.2021 14:52
    -13
    Вся Украина будет болеть за вас Зорька!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 22.04.2021 15:38
    +5
    Академия цырка Дюсселей от Питуха777 процветает, наклепал аккаунтов с приставкой Киев и скучно убогому, он то и дело успевает позорится на каждой ветке
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 22.04.2021 15:34
    +5
    Alexander Киев, 22.04.2021 15:32
    Увы, но шубы в деле и шкуры с дК подкинут парочку и Заря сольет матч. Тут изи катка для Дна
    ссыкунятко всю методичку разом перепечатало
    и про шубы и про фарм , а если Заря победит , просто созадст новый немытый аккаунт
    хотя этой немытой не привыкать позориться , так что может и на старом останется
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 15:53
    +2
    Владимир Копяк, 22.04.2021 15:38
    Почему-то вспомнил, как Заря слила игру Ингульцу в полуфинале.... После той игры многие игроки Зари резко улучшили свое материальное положение. Почему такого не может произойти и после 13 мая 2021 года?
    Доказательства пожалуйста того что Заря сливает за деньги.
    Или просто абы пи...ть
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 22.04.2021 14:55
    +2
    у шлюх знатно подгорает )))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.04.2021 16:16
    0
    Че это вдруг заря фаворит? о_О
    Как минимум в таблицу турнирную заглянул бы кто на каком месте, все конечно мб вплоть до пеналей, но даже ДК себя не называет фаворитом.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.04.2021 16:13
    0
    Главное - лишь что-то ляпнуть!!!
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 22.04.2021 16:04
    0
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.04.2021 15:38
    0
    Почему-то вспомнил, как Заря слила игру Ингульцу в полуфинале.... После той игры многие игроки Зари резко улучшили свое материальное положение. Почему такого не может произойти и после 13 мая 2021 года?
    Ссылка
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