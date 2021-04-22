Станислав ОГАНОВ: «Заря – фаворит финала Кубка Украины»

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о победе луганчан в полуфинале турнира над «Александрией» и предстоящем противостоянии в финале с «Динамо».
«Безусловно, эмоции после такого матча положительные. Поздравляю команду, тренерский штаб и наших болельщиков с победой и выходом «Зари» в финал.
Считаю, что полуфинал получился. У «Александрии» хорошая команда, у нас с ней всегда были принципиальные матчи. Судейство комментировать не будем, наложился отпечаток, но в целом нормально.
Теперь переключил внимание на чемпионат, у нас напряженная концовка сезона, осталось сыграть пять важных матчей. Будем последовательны.
«Динамо» фаворит финала? Я так не думаю. Наоборот, могу сказать, что «Заря» фаворит финала. Заранее определять или говорить неправильно», – сказал Оганов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Как минимум в таблицу турнирную заглянул бы кто на каком месте, все конечно мб вплоть до пеналей, но даже ДК себя не называет фаворитом.
Или просто абы пи...ть
и про шубы и про фарм , а если Заря победит , просто созадст новый немытый аккаунт
хотя этой немытой не привыкать позориться , так что может и на старом останется
и про шубы и про фарм , а если Заря победит , просто созадст новый немытый аккаунт
хотя этой немытой не привыкать позориться , так что может и на старом останется
Или просто абы пи...ть
Как минимум в таблицу турнирную заглянул бы кто на каком месте, все конечно мб вплоть до пеналей, но даже ДК себя не называет фаворитом.
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