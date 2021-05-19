Гент хочет продлить контракт с Безусом

Контракт Романа Безуса с «Гентом» действует до лета 2022 года. Бельгийский клуб планирует предложить украинскому хавбеку новое соглашение.
В январе текущего года «Гент» хотел избавиться от Безуса, но игрок решил остаться в клубе, и с тех пор стал одним из лидеров команды.
При этом уход Безуса из «Гента» летом не исключен. Продление контракта позволит «Генту» требовать большую сумму за 30-летнего игрока в случае, если по нему поступят предложения.
В нынешнем сезоне на счету Безуса 6 голов и 6 ассистов в 35 матчах за «Гент» во всех турнирах. Из них 6 голов и 4 ассиста были сделаны в 15 матчах в 2021 году.
В воскресенье, 16 мая Безус сделал дубль в матче с «Остенде».
Источник — Voetbal Belgie
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