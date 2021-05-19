Гент хочет продлить контракт с Безусом

Клуб надеется сохранить украинского хавбека

  • 19.05.2021 11:06
  • 361 просмотр
  • 2 комментария
Гент хочет продлить контракт с Безусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Контракт Романа Безуса с «Гентом» действует до лета 2022 года. Бельгийский клуб планирует предложить украинскому хавбеку новое соглашение.

В январе текущего года «Гент» хотел избавиться от Безуса, но игрок решил остаться в клубе, и с тех пор стал одним из лидеров команды.

При этом уход Безуса из «Гента» летом не исключен. Продление контракта позволит «Генту» требовать большую сумму за 30-летнего игрока в случае, если по нему поступят предложения.

В нынешнем сезоне на счету Безуса 6 голов и 6 ассистов в 35 матчах за «Гент» во всех турнирах. Из них 6 голов и 4 ассиста были сделаны в 15 матчах в 2021 году.

В воскресенье, 16 мая Безус сделал дубль в матче с «Остенде».

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Источник — Voetbal Belgie

(2 голоса)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 19.05.2021 11:13
    0
    Trollface, 19.05.2021 11:09
    Отлично играет, только вперед!
    хотели избавиться, а это для игрока как новая мотивация и хорошо заиграл!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 19.05.2021 11:09
    0
    Отлично играет, только вперед!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 19.05.2021 11:13
    0
    Trollface, 19.05.2021 11:09
    Отлично играет, только вперед!
    хотели избавиться, а это для игрока как новая мотивация и хорошо заиграл!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 19.05.2021 11:09
    0
    Отлично играет, только вперед!
    Ссылка
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