Металлист 1925 могут покинуть 6 игроков

В следующем сезоне харьковский клуб будет уже не тем

  • 19.05.2021 10:52
  • 1153 просмотра
  • 1 комментарий
Металлист 1925 могут покинуть 6 игроков
© ФК Металлист 1925

У шести игроков харьковского «Металлиста 1925» заканчиваются контракты. Защитники Максим Жичиков (25 матчей, 1 гол в текущем чемпионате Первой лиги) и Артур Западня (11 матчей), полузащитники Андрей Савицкий (3 матча) и Олег Голодюк (9 матчей, 1 гол) с 1 июля могут стать свободными агентами.

Арендные договора заканчиваются у полузащитника Дмитрия Крыськива (21 матч, 1 гол), а также нападающего Артема Холода (17 матчей, 1 гол) 

Команда Валерия Кривенцова занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 50 очков. 

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» планирует сменить название клуба.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 19.05.2021 11:07
    +1
    такие "новости" можно писать о каждм клубе, только к чему все это и кому оно интересно?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 19.05.2021 11:07
    +1
    такие "новости" можно писать о каждм клубе, только к чему все это и кому оно интересно?
    Ссылка
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