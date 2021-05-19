Металлист 1925 могут покинуть 6 игроков

У шести игроков харьковского «Металлиста 1925» заканчиваются контракты. Защитники Максим Жичиков (25 матчей, 1 гол в текущем чемпионате Первой лиги) и Артур Западня (11 матчей), полузащитники Андрей Савицкий (3 матча) и Олег Голодюк (9 матчей, 1 гол) с 1 июля могут стать свободными агентами.

Арендные договора заканчиваются у полузащитника Дмитрия Крыськива (21 матч, 1 гол), а также нападающего Артема Холода (17 матчей, 1 гол)

Команда Валерия Кривенцова занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 50 очков.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» планирует сменить название клуба.