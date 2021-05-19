Жоан ЛАПОРТА: «Это конец цикла. Барселона должна быть конкурентоспособной»

Президент «Барселоны» - о ситуации в клубе

  • 19.05.2021 10:23
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  • 1 комментарий
Жоан ЛАПОРТА: «Это конец цикла. Барселона должна быть конкурентоспособной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта анонсировал множество изменений в клубе в конце сезона:

«Я говорил, что оценю ситуацию в конце сезона в зависимости от результатов и выступлений. Мы выиграли Кубок и гордимся этим, но мы рано вылетели из Лиги чемпионов, а Ла Лига была необъяснимо проиграна.

Начиная со следующей недели, вы увидите, что будет принято множество решений. Мы их прокомментируем. Мы должны упорно работать, у «Барсы» должна быть конкурентоспособная команда в национальных турнирах и в Лиге чемпионов.

Это конец цикла. Я говорю это потому, что считаю необходимым».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» уволит Рональда Кумана в конце сезона.

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Источник — Marca

(1 голос)

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Комментарии
    Milan1990
    online
      Milan1990, 19.05.2021 11:21
    0
    падай на колени перед Гвардиолой! После него не было Барсы! Месси сплавить, Гризманна продать, вернуть Неймара и еще кого то суперзвездного одного калибра Мбаппе или Де Брюйне.
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 19.05.2021 11:21
    0
    падай на колени перед Гвардиолой! После него не было Барсы! Месси сплавить, Гризманна продать, вернуть Неймара и еще кого то суперзвездного одного калибра Мбаппе или Де Брюйне.
    Ссылка
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