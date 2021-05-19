Жоан ЛАПОРТА: «Это конец цикла. Барселона должна быть конкурентоспособной»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта анонсировал множество изменений в клубе в конце сезона:

«Я говорил, что оценю ситуацию в конце сезона в зависимости от результатов и выступлений. Мы выиграли Кубок и гордимся этим, но мы рано вылетели из Лиги чемпионов, а Ла Лига была необъяснимо проиграна.

Начиная со следующей недели, вы увидите, что будет принято множество решений. Мы их прокомментируем. Мы должны упорно работать, у «Барсы» должна быть конкурентоспособная команда в национальных турнирах и в Лиге чемпионов.

Это конец цикла. Я говорю это потому, что считаю необходимым».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» уволит Рональда Кумана в конце сезона.