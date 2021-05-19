Бывший полузащитник Динамо продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Бывший хавбек «Динамо» Юнес Беланда продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Марокканец в ближайшее время подпишет контракт с клубом «Аль-Хиляль» на 3 года. Зарплата футболиста за это время составит 15 млн евро.
Ранее турецкий «Галатасарай» расторг соглашение с Беландой за критику клуба, и игрок находится в статусе свободного агента.
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Источник — Spox
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