Бывший полузащитник Динамо продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Бывший хавбек «Динамо» Юнес Беланда продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Марокканец в ближайшее время подпишет контракт с клубом «Аль-Хиляль» на 3 года. Зарплата футболиста за это время составит 15 млн евро.

Ранее турецкий «Галатасарай» расторг соглашение с Беландой за критику клуба, и игрок находится в статусе свободного агента.