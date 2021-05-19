Чернигов – Нива Винница – 2:2. Видео голов и обзор матча

В уик-энд прошел поединок 22-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Чернигов» – «Нива» Винница – 2:2.
Голы: Койдан, 14, Зенченко, 47 – Загробский, 29, Браславский, 35.
События матча
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Зенченко (Чернигов).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Браславский (Нива В).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Загробский (Нива В).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
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Источник — Sport.ua
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