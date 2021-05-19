Монако – ПСЖ. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на финальный матч Кубка Франции

  • 19.05.2021 04:53
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Монако – ПСЖ. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на финальный матч Кубка Франции «Монако» – «ПСЖ».

«Финал Кубка – это особый матч. Очень здорово, когда в финал выходят самые сильные команды! Это нормально. Когда в Украине «Динамо», «Шахтер», «Заря», а в Испании «Реал», «Барса», «Атлетико», «Севилья», это нормально! Вот такая ситуация сейчас в Кубке Франции, когда в финал вышли ПСЖ и «Монако» – флагманы французского футбола. 

Давайте посмотрим, как обе команды подошли к финалу. Могу сказать, что по-разному! ПСЖ в 1/8 финала очень легко со счетом 3:0 обыграл «Лилль». В четвертьфинале парижане разгромили «Анже» (5:0). Но команда Почеттино прилично помучилась в полуфинальном поединке с «Монпелье». Основное время завершилось вничью 2:2 и только в серии пенальти со счетом 6:5 выиграла столичная команда. 

Кстати «Монако» тоже один из раундов прошел в серии пенальти. Монегаски уже в 1/8 финала встретились с серьезным сопротивлением «Метца». Та встреча завершилась вничью 0:0 и только в послематчевой лотерее «Монако» переиграл оппонента со счетом 5:4. Затем княжеский клуб на выезде обыграл 0:2 «Лион». Но отмечу, что с «ткачами» у «Монако» часто проходят матчи со скандалами. И эта встреча была скандальной. Еще в начале встречи был удален главный тренер лионцев Руди Гарсия. Затем по ходу встречу был удален футболист «Лиона», а затем еще и назначен пенальти в их ворота. Затем был между этими командами матч чемпионата Франции, где также было много красных карточек. Зато в полуфинале на выезде подопечные Нико Ковача уверенно со счетом 1:5 обыграли команду, о которой я никогда и не слышал – это коллектив под названием «Рюмийи-Вальер». 

И вот сейчас «Монако» и «ПСЖ» встретятся в финале. Что можно сказать о монегасках? У них лидеры – это Сеск Фабрегас и Александр Головин, которые ведут игру. Хорошие нападающие у команды: это представитель сборной Франции Виссам Бен Йеддер и немецкий форвард Кевин Волланд, который также привлекается в сборную Германии. Они впереди быстры и хороши, цепляются за мяч. Хорош и полузащитник сборной Португалии Желсон Мартинш. А есть еще игрок сборной Франции Джибриль Сидибе! А Сеск вообще за сборную Испании больше ста матчей сыграл и выиграл с ней три трофея! Мы понимаем, что это опыт и другие важные моменты в игре команды.

Вне всякого сомнения, что фаворит в финале Кубка – это именитый и звездный «Пари Сен-Жермен». К тому же все игроки их группы атаки уже в строю. И Неймар, и Мбаппе, и Ди Мария, и Икарди, и Кин. Очень надежен вратарь Навас. Руководит обороной капитан команды Маркиньос. Также у них очень большая конкуренция и различные варианты усиления игры. У них очень глубокая скамейка запасных.

Нужно быть объективными! Остановить эту футбольную машину может только чудо в этом матче. Парижане могут проиграть только сами себе. Если вы спросите ПСЖ, что для них важнее: Кубок или Лига 1? То их ответ вас удивит: Кубок, чемпионство и Лига чемпионов! Парижане считают, что они случайно уступили «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Парижане очень прилично играли первый матч с «горожанами» и должны были проходить. Не по игре они вылетели. ПСЖ все хочет выиграть!

Игру с «Монако» ПСЖ не собирается переводить в дополнительное время. Их огромнейший потенциал позволит парижанам стать победителями поединка в основное время», – сказал Грозный. 

Матч «Монако» – «ПСЖ» состоится 19 мая. Начало встречи – в 22:15.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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