Лацио – Торино – 0:0. Как Иммобиле не забил пенальти. Видеообзор матча

18 мая «Лацио» и «Торино» провели перенесенный матч 25-го тура Серии А.
На 83-й минуте форвард хозяев поля Чиро Иммобиле не реализовал пенальти. Туринцы сохранили прописку в топ-дивизионе.
Смотрите видеообзор матча «Лацио» – «Торино» – 0:0.
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Источник — Sport.ua
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