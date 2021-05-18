25-й тур
Лацио
0 : 0
Торино
18.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Лацио не сумел обыграть Торино и отправил Беневенто в Серию Б

Поединок завершился нулевой ничьей

  • 18.05.2021 23:38
  • 227 просмотров
  • 0 комментариев
Серия А. Лацио не сумел обыграть Торино и отправил Беневенто в Серию Б
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Лацио» и «Торино» провели перенесенный матч 25-го тура Серии А. Поединок не состоялся в запланированные сроки из-за вспышки коронавируса в составе «Торино».

Римский клуб владел заметным преимуществом, но так и не сумел распечатать ворота «Торино». На 83-й минуте лидер «Орлов» Чиро Иммобиле не реализовал пенальти.

Серия А. 25-й тур
«Лацио» - «Торино» - 0:0

Отстояв ничью, «Торино» оторвался от зоны вылета на 4 очка за тур до финиша и официально обеспечил себе прописку в Серии А на следующий сезон. «Беневенто» вылетает в Серию Б.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности