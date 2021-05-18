Серия А. Лацио не сумел обыграть Торино и отправил Беневенто в Серию Б

Сегодня «Лацио» и «Торино» провели перенесенный матч 25-го тура Серии А. Поединок не состоялся в запланированные сроки из-за вспышки коронавируса в составе «Торино».

Римский клуб владел заметным преимуществом, но так и не сумел распечатать ворота «Торино». На 83-й минуте лидер «Орлов» Чиро Иммобиле не реализовал пенальти.

Серия А. 25-й тур

«Лацио» - «Торино» - 0:0

Отстояв ничью, «Торино» оторвался от зоны вылета на 4 очка за тур до финиша и официально обеспечил себе прописку в Серии А на следующий сезон. «Беневенто» вылетает в Серию Б.