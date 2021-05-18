Карим БЕНЗЕМА: «Горжусь возвращением в сборную Франции»

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал свое включение в заявку сборной Франции на Евро-2020:

«Очень горжусь возвращением в сборную Франции и оказанным мне доверием.

Благодарю свою семью, своих друзей, мой клуб, а также всех, кто всегда поддерживал меня и давал мне силы каждый день».

Бензема не вызывался в сборную Франции с 2015 года. Игнорирование форварда было связано с тем, что он шантажировал партнера по команде Матье Вальбуэна.

На счету Бензема 27 голов в 81 матче за сборную Франции.