Карим БЕНЗЕМА: «Горжусь возвращением в сборную Франции»

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал свое включение в заявку сборной Франции на Евро-2020:
«Очень горжусь возвращением в сборную Франции и оказанным мне доверием.
Благодарю свою семью, своих друзей, мой клуб, а также всех, кто всегда поддерживал меня и давал мне силы каждый день».
Бензема не вызывался в сборную Франции с 2015 года. Игнорирование форварда было связано с тем, что он шантажировал партнера по команде Матье Вальбуэна.
На счету Бензема 27 голов в 81 матче за сборную Франции.
Источник — Twitter
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