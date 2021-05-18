Карим БЕНЗЕМА: «Горжусь возвращением в сборную Франции»

Форвард «Реала» поедет на Евро-2020

  • 18.05.2021 23:56
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Карим БЕНЗЕМА: «Горжусь возвращением в сборную Франции»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал свое включение в заявку сборной Франции на Евро-2020:

«Очень горжусь возвращением в сборную Франции и оказанным мне доверием.

Благодарю свою семью, своих друзей, мой клуб, а также всех, кто всегда поддерживал меня и давал мне силы каждый день».

Бензема не вызывался в сборную Франции с 2015 года. Игнорирование форварда было связано с тем, что он шантажировал партнера по команде Матье Вальбуэна.

На счету Бензема 27 голов в 81 матче за сборную Франции.

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Источник — Twitter

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