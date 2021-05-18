В среду, 19 мая, состоится финал Кубка Франции, в котором сразятся «Монако» и ПСЖ.



Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Монако - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Кубка Франции



В прямом эфире поединок ПСЖ – «Монако» в Украине показан не будет. Трансляцию можно посмотреть на МатчТВ.