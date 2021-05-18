Дидье ДЕШАМ: «Бензема? Мы оба нуждались в его возвращении»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал включение Карима Бензема в заявку команды на Евро-2020:
«Мы встретились, у нас был долгий разговор. После этого я очень хорошо подумал и пришел к этому решению. Мы оба нуждались в его возвращении.
Место Жиру под угрозой? Не обязательно. Конкуренция есть всегда. Они вместе были в команде на протяжении трех лет. Хорошая ли это идея? Мы узнаем об этом в конце Евро».
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Источник — Get French Football News
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много они с Зиданом на себя берут и завидуют, завидуют ТЕБЕ, Дидье
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