Дидье ДЕШАМ: «Бензема? Мы оба нуждались в его возвращении»

Наставник сборной Франции – о заявке на Евро-2020

  • 18.05.2021 23:24
  • 765 просмотров
  • 2 комментария
Дидье ДЕШАМ: «Бензема? Мы оба нуждались в его возвращении»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал включение Карима Бензема в заявку команды на Евро-2020:

«Мы встретились, у нас был долгий разговор. После этого я очень хорошо подумал и пришел к этому решению. Мы оба нуждались в его возвращении.

Место Жиру под угрозой? Не обязательно. Конкуренция есть всегда. Они вместе были в команде на протяжении трех лет. Хорошая ли это идея? Мы узнаем об этом в конце Евро».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Get French Football News

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    macamacca
    online
      macamacca, 18.05.2021 23:38
    -1
    без арабов можно и Кубки Конфедерации брать у тех же бразильцев (01, 03)
    много они с Зиданом на себя берут и завидуют, завидуют ТЕБЕ, Дидье
    100%
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 18.05.2021 23:37
    -1
    не прошляпьте очередным немцам вместе с ним
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности