Дидье ДЕШАМ: «Бензема? Мы оба нуждались в его возвращении»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал включение Карима Бензема в заявку команды на Евро-2020:

«Мы встретились, у нас был долгий разговор. После этого я очень хорошо подумал и пришел к этому решению. Мы оба нуждались в его возвращении.

Место Жиру под угрозой? Не обязательно. Конкуренция есть всегда. Они вместе были в команде на протяжении трех лет. Хорошая ли это идея? Мы узнаем об этом в конце Евро».