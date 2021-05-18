Травмы и вирус. Произошли кадровые изменения в молодежной сборной Украины

24 мая подопечные Руслана Ротаня начнут подготовку к Мемориалу Лобановского

  • 18.05.2021 22:37
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  • 1 комментарий
Травмы и вирус. Произошли кадровые изменения в молодежной сборной Украины
© УАФ. Руслан Ротань

24 мая подопечные Руслана Ротаня начнут подготовку к Мемориалу Лобановского.

На второй в этом году сбор главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань пригласил 24-х футболистов. Однако не все из первоначального списка приедут в расположение команды. Несколько дней назад Даниила Скорко («Динамо») заменил Артур Ременяк («Львов»).

А сейчас произошли другие изменения. Защитник «Александрии» Александр Мельник сдал положительный тест на коронавирус, а полузащитники Александр Назаренко («Днепр-1») и Богдан Билошевський («Десна») не успевают восстановиться к началу работы после повреждения задней поверхности бедра. На их места из резервного списка вызваны защитник Игорь Снурницин («Олимпик») и полузащитник Даниил Кравчук («Ворскла»). Имя третьего довызванного исполнителя штаб назовет позже.

Таким образом, после изменений состав «молодежки» выглядит следующим образом.

Состав молодежной сборной Украины

  • Вратари: Валентин Моргун («Динамо» Киев), Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).
  • Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Игорь Снурницин ( «Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).
  • Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Егор Ярмолюк (оба – «Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик («Шахтер» Донецк), Олег Очеретько («Мариуполь»), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).
  • Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк), Николай Кухаревич («Рух» Львов).

Мемориал Лобановского 2021. Календарь матчей

  • 26.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Киев. НТК им. В. Банникова.
  • 27.05.2021. 17:00. Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21. Киев. «Оболонь-Арена».
  • 28.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Киев. НТК им. В. Банникова.

После завершения турнира Лобановского молодежная сборная Украины отправится в Турцию. 2 июня в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» сине-желтые проведут товарищеский поединок со сборной хозяев U-21. Сбор завершится 3 июня.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    BUCH
    online
      BUCH, 18.05.2021 23:18
    0
    Судя по составу... Удивляться будет нечему.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 18.05.2021 23:18
    0
    Судя по составу... Удивляться будет нечему.
    Ссылка
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