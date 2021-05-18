Травмы и вирус. Произошли кадровые изменения в молодежной сборной Украины

24 мая подопечные Руслана Ротаня начнут подготовку к Мемориалу Лобановского.

На второй в этом году сбор главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань пригласил 24-х футболистов. Однако не все из первоначального списка приедут в расположение команды. Несколько дней назад Даниила Скорко («Динамо») заменил Артур Ременяк («Львов»).

А сейчас произошли другие изменения. Защитник «Александрии» Александр Мельник сдал положительный тест на коронавирус, а полузащитники Александр Назаренко («Днепр-1») и Богдан Билошевський («Десна») не успевают восстановиться к началу работы после повреждения задней поверхности бедра. На их места из резервного списка вызваны защитник Игорь Снурницин («Олимпик») и полузащитник Даниил Кравчук («Ворскла»). Имя третьего довызванного исполнителя штаб назовет позже.

Таким образом, после изменений состав «молодежки» выглядит следующим образом.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари : Валентин Моргун («Динамо» Киев), Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

: Валентин Моргун («Динамо» Киев), Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка). Защитники : Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Игорь Снурницин ( «Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).

: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Игорь Снурницин ( «Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия). Полузащитники : Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Егор Ярмолюк (оба – «Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик («Шахтер» Донецк), Олег Очеретько («Мариуполь»), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).

: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Егор Ярмолюк (оба – «Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик («Шахтер» Донецк), Олег Очеретько («Мариуполь»), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Желизко («Валмиера», Латвия). Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк), Николай Кухаревич («Рух» Львов).

Мемориал Лобановского 2021. Календарь матчей

26.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Киев. НТК им. В. Банникова.

27.05.2021. 17:00. Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21. Киев. «Оболонь-Арена».

28.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Киев. НТК им. В. Банникова.

После завершения турнира Лобановского молодежная сборная Украины отправится в Турцию. 2 июня в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» сине-желтые проведут товарищеский поединок со сборной хозяев U-21. Сбор завершится 3 июня.