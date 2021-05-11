В составе Украины U-21 на Мемориал Лобановского проведена замена

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань объявил состав команды на Мемориал Лобановского и товарищеский матч с ровесниками из Турции еще 7 мая.

Теперь же в составе была проведена замена. Из заявки исключен защитник «Динамо» Данил Скорко, которого ждет операция на носовой перегородке. Его заменит хавбек «Львова» Артур Ременяк.

Напомним, сбор молодежной сборной Украины начнется 24 мая.