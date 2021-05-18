Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Кубок Италии был бы вишенкой на торте»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от финала Кубка Италии против «Ювентуса» (19 мая):

«Этот трофей был бы чудесной вишенкой на торте, но главное — это то, что мы сделали за последние пять лет. За это время команда существенно выросла. Мы заслужили право играть в этом финале.

Я доволен тем, чего мы достигли. В Италии можно выиграть только два трофея: Скудетто и Кубок Италии, но большое значение имеют и 23 победы в чемпионате.

Победа в финале может стать кульминационным моментом, которого многие так хотят, и мы чувствуем себя уверенно благодаря достигнутым результатам. Каждая игра индивидуальна, но играя против «Юве» или «Реала» вы никогда не будете фаворитом.

Мы никогда не финишировали выше «Ювентуса» в Серии А, ведь они выигрывали Скудетто последние девять лет. Мы подтвердили свой статус, а дела соперника обстоят не так хорошо, как в предыдущие годы».