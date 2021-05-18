Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Кубок Италии был бы вишенкой на торте»

Наставник «Аталанты» - о матче против «Ювентуса»

  • 18.05.2021 21:48
  • 2564 просмотра
  • 2 комментария
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Кубок Италии был бы вишенкой на торте»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от финала Кубка Италии против «Ювентуса» (19 мая):

«Этот трофей был бы чудесной вишенкой на торте, но главное — это то, что мы сделали за последние пять лет. За это время команда существенно выросла. Мы заслужили право играть в этом финале.

Я доволен тем, чего мы достигли. В Италии можно выиграть только два трофея: Скудетто и Кубок Италии, но большое значение имеют и 23 победы в чемпионате.

Победа в финале может стать кульминационным моментом, которого многие так хотят, и мы чувствуем себя уверенно благодаря достигнутым результатам. Каждая игра индивидуальна, но играя против «Юве» или «Реала» вы никогда не будете фаворитом.

Мы никогда не финишировали выше «Ювентуса» в Серии А, ведь они выигрывали Скудетто последние девять лет. Мы подтвердили свой статус, а дела соперника обстоят не так хорошо, как в предыдущие годы».

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Источник — Football-Italia

(11 голосов)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 18.05.2021 21:59
    +1
    RomarioUA, 18.05.2021 21:54
    Гасперини - апплодисменты! Седая голова снаружи, но так же светлая внутри. Люблю таких тренеров и такие команды. И удача им иногда улыбается - и Монпелье не так давно Францию взяло, и Лестер останется на века чемпионом АПЛ)))
    Монпелье 10 лет назад выиграло лигу 1, давненько уже....более уместный был бы пример Лестера.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 18.05.2021 21:54
    +2
    Гасперини - апплодисменты! Седая голова снаружи, но так же светлая внутри. Люблю таких тренеров и такие команды. И удача им иногда улыбается - и Монпелье не так давно Францию взяло, и Лестер останется на века чемпионом АПЛ)))
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 18.05.2021 21:54
    +2
    Гасперини - апплодисменты! Седая голова снаружи, но так же светлая внутри. Люблю таких тренеров и такие команды. И удача им иногда улыбается - и Монпелье не так давно Францию взяло, и Лестер останется на века чемпионом АПЛ)))
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 18.05.2021 21:59
    +1
    RomarioUA, 18.05.2021 21:54
    Гасперини - апплодисменты! Седая голова снаружи, но так же светлая внутри. Люблю таких тренеров и такие команды. И удача им иногда улыбается - и Монпелье не так давно Францию взяло, и Лестер останется на века чемпионом АПЛ)))
    Монпелье 10 лет назад выиграло лигу 1, давненько уже....более уместный был бы пример Лестера.
    Ссылка
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