Ювентус потерял одного из лидеров на матч с Аталантой

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи пропустит финал Кубка Италии против «Аталанты». Матч состоится завтра, 19 мая.

Об этом сообщил на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло:

«У Бонуччи проблема с коленом. Он не будет доступен завтра», - заявил Пирло.

В нынешнем сезоне на счету Бонуччи 2 гола с 33 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.