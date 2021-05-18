Ювентус потерял одного из лидеров на матч с Аталантой

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи пропустит финал Кубка Италии против «Аталанты». Матч состоится завтра, 19 мая.
Об этом сообщил на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло:
«У Бонуччи проблема с коленом. Он не будет доступен завтра», - заявил Пирло.
В нынешнем сезоне на счету Бонуччи 2 гола с 33 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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