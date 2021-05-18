Аталанта – Ювентус. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на финал Кубка Италии

  • 18.05.2021 19:04
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Аталанта – Ювентус. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на финальный матч Кубка Италии «Аталанта» – «Ювентус».

«Кубок всегда стоит особняком. Здесь не нужно считать турнирные расклады. Здесь всегда бескомпромиссная борьба и лишь один победитель на каждом этапе Кубка. Сверхрезультативная «Аталанта» не щадит своих соперников и в Кубке, забивая по три мяча в каждом матче. Бергамаски, начиная с 1/8 финала обыграли «Кальяри» (3:1), «Лацио» (3:2) и «Наполи» (3:1). Кстати под стать им и туринский клуб. «Юве» обыграл «Дженоа» (3:2), СПАЛ (4:0) и «Интер» (2:1). Обе команды забили по девять мячей, то есть в среднем по три гола за игру.

«Аталанта» кстати и в Серии А уже наколотила 90 голов! У «Ювентуса» всего лишь 73 забитых мяча. За тур до завершения чемпионата бергамаски идут вторыми (78 очков), опережая пятый «Ювентус» (75). «Юве» после неожиданного домашнего поражения от «Милана» (0:3) быстро собрался и обыграл очень сильные команды – в гостях (1:3) «Сассуоло» Де Дзерби, который возглавит «Шахтер». И дай Бог! Пусть Де Дзерби хорошо работает в «Шахтере». Желаю ему удачи! Затем туринцы дома обыграли чемпиона «Интер» в супертриллере со счетом 3:2, играя с 55-й минуты в меньшинстве. Решающий вклад в победу внес колумбиец Хуан Куадрадо. Это был очень интересный матч! Кстати ничья с миланцами вычеркнула бы «Юве» из борьбы за Лигу чемпионов, а так еще есть надежда. Я не сомневаюсь, что туринцы в заключительном туре обыграют «Болонью» и наберут 78 очков. Туринцы будут рассчитывать на то, что «Аталанта» дома не уступит «Милану».

«Аталанта» Гасперини сейчас очень уверенна в себе. Они штампуют победы одну за другой и забивают при этом целый мешок голов. Бергамаски просто получают удовольствие от игры. Они создают очень много моментов и комбинируют. Очень приятно, что наш Руслан Малиновский стал лидером почти всех атак. От него идет вся острота и конструктив. Малиновский в игре «Аталанты», как рыба в воде, потому что это философия Гасперини. Она очень по душе Руслану, который отдает и забивает почти в каждом матче. Соперники думают, как его нейтрализовать. Малиновский сильнее духом очень сильного своего одноклубника Иличича, который после перехода Гомеса в «Севилью» примерял на себе майку лидера. Но Руслан быстрее принимает решения и готов постоянно обслуживать партнеров, находящихся в лучшем положении. Иличич же часто тянет одеяло на себя и передерживает мяч.

«Аталанте» с «Ювентусом» будет сложнее, так как туринцы умеют нейтрализовывать командную игру соперника и их лидеров. Они играют плотно и прессингово, навязывая свою игру. Но сейчас «Аталанта» значительно лучше во всем: А) в турнирной таблице Б) по психологии В) по демонстрируемой игре Г) по кондициям Д) по забитым мячам и создаваемым моментам. «Аталанта» забивает практически в каждом матче. Она забьет и в этом поединке. Кстати, уверен, что Руслан обязательно будет к этому причастен. Он забьет или отдаст.

Так как «Юве» играет на грани фола, он может остаться в меньшинстве. Или же туринцы сфолят в ударной зоне, а мы знаем стандарты Малиновского из этих зон. Кубок выиграет «Аталанта» и обе команды забьют! А как иначе? На поле будут находятся такие мастера. Не пропустите этот матч. Успеет выспаться! Вы от этого финала получите много ярких эмоций и впечатлений», - сказал Грозный.

Матч «Аталанта» – «Ювентус» состоится 19-го мая. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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