Аталанта – Ювентус. Коваленко не попал в заявку на финал Кубка Италии

«Аталанта» объявила заявку на финальный матч Кубка Италии против «Ювентуса».



В списке игроков, которые отправятся на финальный матч, присутствует Руслан Малиновский, но нет еще одного украинца Виктора Коваленко. Отметим, что Виктора беспокоит мышечная травма которую он получил на тренировке накануне недавнего матча чемпионата с «Дженоа».



Матч «Аталанта» – «Ювентус» состоится 19-го мая. Начало встречи в 22:00.

Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч финала Кубка Италии