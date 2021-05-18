Аталанта – Ювентус. Коваленко не попал в заявку на финал Кубка Италии

Виктора беспокоит мышечная травма

  • 18.05.2021 17:59
  • 957 просмотров
  • 3 комментария
Аталанта – Ювентус. Коваленко не попал в заявку на финал Кубка Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко (справа)

«Аталанта» объявила заявку на финальный матч Кубка Италии против «Ювентуса».
 
В списке игроков, которые отправятся на финальный матч, присутствует Руслан Малиновский, но нет еще одного украинца Виктора Коваленко. Отметим, что Виктора беспокоит мышечная травма которую он получил на тренировке накануне недавнего матча чемпионата с «Дженоа».
 
Матч «Аталанта» – «Ювентус» состоится 19-го мая. Начало встречи в 22:00.

Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч финала Кубка Италии

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(2 голоса)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 18.05.2021 18:22
    0
    Витя в ФК Аталанта с февраля? Если так, та успехи зашкаливают!!! 4 или 7, да пусть даже 15-20 минут играл за это время...
    Как он попал в претенденты в сборную и за что? Очевидно вошел в "схему" Шевы.
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 18.05.2021 18:22
    0
    Футбол в квадрате, 18.05.2021 18:08
    Зато в заявку сборной попал, еще и на Евро поедет...
    если кубок возьмут, то Витя не победитель турнира, так что ли?!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.05.2021 18:08
    +1
    Зато в заявку сборной попал, еще и на Евро поедет...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.05.2021 18:08
    +1
    Зато в заявку сборной попал, еще и на Евро поедет...
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 18.05.2021 18:22
    0
    Витя в ФК Аталанта с февраля? Если так, та успехи зашкаливают!!! 4 или 7, да пусть даже 15-20 минут играл за это время...
    Как он попал в претенденты в сборную и за что? Очевидно вошел в "схему" Шевы.
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 18.05.2021 18:22
    0
    Футбол в квадрате, 18.05.2021 18:08
    Зато в заявку сборной попал, еще и на Евро поедет...
    если кубок возьмут, то Витя не победитель турнира, так что ли?!
    Ссылка
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