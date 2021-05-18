Металл не собирается подписывать лидера Зари Иванисеню

Евгений Красников, один из руководителей клуба «Металл», опроверг слухи о том, что перед стартом нового сезона будет подписан хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня.
«Не знаю имени этого игрока. Не потому что не уважаю, а потому что никогда с ним не общался».
«Это хороший футболист, но у нас есть игроки на эту позицию, да и сам он, наверное, смотрит выше», - сказал Красников.
Контракт Иванисени с «Зарей» подошел к завершению и игрок может уйти свободным агентом.
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Источник — ТаТоТаке
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