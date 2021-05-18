Металл не собирается подписывать лидера Зари Иванисеню

Харьковский клуб даже не вел переговоры

  • 18.05.2021 18:30
  • 1687 просмотров
  • 2 комментария
Металл не собирается подписывать лидера Зари Иванисеню
© Getty Images/Global Images Ukraine

Евгений Красников, один из руководителей клуба «Металл», опроверг слухи о том, что перед стартом нового сезона будет подписан хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня.

«Не знаю имени этого игрока. Не потому что не уважаю, а потому что никогда с ним не общался».

«Это хороший футболист, но у нас есть игроки на эту позицию, да и сам он, наверное, смотрит выше», - сказал Красников.

Контракт Иванисени с «Зарей» подошел к завершению и игрок может уйти свободным агентом.

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Источник — ТаТоТаке

(8 голосов)

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Комментарии
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 18.05.2021 19:14
    -1
    Mr.Frost, 18.05.2021 18:41
    Це треба дурним бути щоби проміняти УПЛ на першу лігу.
    Метал скоро буде в УПЛ, і навіть вище Зорі , так що нічого поганого для гравця немає....просто ми ним не цікавимося - ось і все. Я думаю нам потрібні Великі гравці, тобто молоді перспективні-які стануть Великими гравцями...розкриються у нас...виростимо їх..
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    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 18.05.2021 18:41
    +2
    Це треба дурним бути щоби проміняти УПЛ на першу лігу.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 18.05.2021 18:41
    +2
    Це треба дурним бути щоби проміняти УПЛ на першу лігу.
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