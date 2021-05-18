Известно, когда Ворскла вернется из отпуска

18 июня «Ворскла» соберется в Полтаве после отпуска на три дня позже вернется с отдыха молодежь.



Информация о датах, месте проведения подготовительных сборов, количестве возможных спаррингов и имена соперников команд Юрия Максимова и Виталия Косовского станет известной чуть позже.



Отметим, что «Ворскла» финишировала пятой в чемпионате, что дает право представить Украину на международной арене.