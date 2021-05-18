Итальянский журналист: «Де Дзерби будет ждать успех в Шахтере»

Главный редактор Canale Sassuolo Джузеппе Гуарино прокомментировал интерес «Шахтера» к Роберто Де Дзерби, а также рассказал, кто из известных игроков может пополнить состав донецкого клуба.

«Итальянские СМИ не сомневаются в том, что Де Дзерби перейдет в «Шахтер». У нас это признают как совершившийся факт. Я не сомневаюсь, что Де Дзерби захочет сделать шаг вперед в карьере и переедет в Украину. Считаю, что в «Шахтере» его будет ждать успех. Он один из лучших итальянских специалистов. Он уступает только тройке: Аллегри, Сарри и Конте.

Де Дзерби нужен опыт в еврокубках, чтобы прогрессировать. А «Шахтер» может это обеспечить», – сказал журналист.

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