Итальянский журналист: «Де Дзерби будет ждать успех в Шахтере»

Джузеппе Гуарино уверен в том, что специалисту нужен опыт в еврокубках

  • 18.05.2021 17:15
  • 1364 просмотра
  • 11 комментариев
Итальянский журналист: «Де Дзерби будет ждать успех в Шахтере»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный редактор Canale Sassuolo Джузеппе Гуарино прокомментировал интерес «Шахтера» к Роберто Де Дзерби, а также рассказал, кто из известных игроков может пополнить состав донецкого клуба.

«Итальянские СМИ не сомневаются в том, что Де Дзерби перейдет в «Шахтер». У нас это признают как совершившийся факт. Я не сомневаюсь, что Де Дзерби захочет сделать шаг вперед в карьере и переедет в Украину. Считаю, что в «Шахтере» его будет ждать успех. Он один из лучших итальянских специалистов. Он уступает только тройке: Аллегри, Сарри и Конте.

Де Дзерби нужен опыт в еврокубках, чтобы прогрессировать. А «Шахтер» может это обеспечить», – сказал журналист.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 18.05.2021 18:02
    0
    Alexander Киев, 18.05.2021 17:31
    Не обещал. Просил только передать, что скоро 20-е число и пора за свет оплачивать
    Ссылка
    Maks__7777_
      Maks__7777_, 18.05.2021 18:02
    -2
    Fitness063, 18.05.2021 17:57
    Это сказал главный фантазер сезона и мечтатель MVP
    Как там опущенец раз в пять лет чемпиона быть все штаны от счастья обдрестал даун
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    Maks__7777_
      Maks__7777_, 18.05.2021 18:01
    -2
    Alexander Киев, 18.05.2021 17:46
    Говорят, скоро Металлист как феникс.. будет штормить ЛЕ
    Боятся дырявые возвращение металлиста в упл ,придется им нее то что раз в пять лет чемпионами быть а бороться с колосом и зарей за бронзу тогда
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 18.05.2021 17:57
    0
    Maks__7777_, 18.05.2021 17:38
    Конечно успех с Шахтёром и в Европе и как всегда в чемпионате ,а дынамо было раз в пят лет чемпион теперь будет раз в 10 лет чемпион,и ботва дынамо вспоминать матчи реала 99 года будут и плакать в подушкку
    Это сказал главный фантазер сезона и мечтатель MVP
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 18.05.2021 17:49
    0
    Та подождите вы, вон Малиновский пенису во вью рассказал про этого фашиста и его команду, как она играет в сериале, говорит что да владеют мячом много, но с выходом из под прессинга есть большие проблемы, говорит что по этому Аталанта им в последнее время много голов забивала и в последнем матче в меньшистве их давила и что Сасуоле повезло тогда. У пениса тогда чуть язык не отняло, может побежал уже рыжему ублюдку про это говорить, ведь если так, то это шыло на мыло, что Каштру что этот фашист из под прессинга не умеют выходить, какой тогда может быть скачек вперед?))
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.05.2021 17:46
    -2
    Maks__7777_, 18.05.2021 17:38
    Конечно успех с Шахтёром и в Европе и как всегда в чемпионате ,а дынамо было раз в пят лет чемпион теперь будет раз в 10 лет чемпион,и ботва дынамо вспоминать матчи реала 99 года будут и плакать в подушкку
    Говорят, скоро Металлист как феникс.. будет штормить ЛЕ
    Ссылка
    Maks__7777_
      Maks__7777_, 18.05.2021 17:38
    -3
    Конечно успех с Шахтёром и в Европе и как всегда в чемпионате ,а дынамо было раз в пят лет чемпион теперь будет раз в 10 лет чемпион,и ботва дынамо вспоминать матчи реала 99 года будут и плакать в подушкку
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 18.05.2021 17:38
    -1
    Alexander Киев, 18.05.2021 17:31
    Не обещал. Просил только передать, что скоро 20-е число и пора за свет оплачивать
    20-го большой праздник. 2 года со дня инаугурации Зеленского. Может будет всем амнистия.
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    hawk
    online
      hawk, 18.05.2021 17:36
    -2
    Пусть себе едет в Караганду. Донбасса нет.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.05.2021 17:31
    -2
    Serg Wojcev, 18.05.2021 17:25
    а что ахметка обещал всех купить????
    Не обещал. Просил только передать, что скоро 20-е число и пора за свет оплачивать
    Ссылка
    Serg Wojcev
      Serg Wojcev, 18.05.2021 17:25
    -4
    а что ахметка обещал всех купить????
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 18.05.2021 18:02
    0
    Alexander Киев, 18.05.2021 17:31
    Не обещал. Просил только передать, что скоро 20-е число и пора за свет оплачивать
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 18.05.2021 17:57
    0
    Maks__7777_, 18.05.2021 17:38
    Конечно успех с Шахтёром и в Европе и как всегда в чемпионате ,а дынамо было раз в пят лет чемпион теперь будет раз в 10 лет чемпион,и ботва дынамо вспоминать матчи реала 99 года будут и плакать в подушкку
    Это сказал главный фантазер сезона и мечтатель MVP
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 18.05.2021 17:49
    0
    Та подождите вы, вон Малиновский пенису во вью рассказал про этого фашиста и его команду, как она играет в сериале, говорит что да владеют мячом много, но с выходом из под прессинга есть большие проблемы, говорит что по этому Аталанта им в последнее время много голов забивала и в последнем матче в меньшистве их давила и что Сасуоле повезло тогда. У пениса тогда чуть язык не отняло, может побежал уже рыжему ублюдку про это говорить, ведь если так, то это шыло на мыло, что Каштру что этот фашист из под прессинга не умеют выходить, какой тогда может быть скачек вперед?))
    Ссылка
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